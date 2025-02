A- A+

PERNAMBUCO Calor: temperaturas podem chegar a 37°C em Pernambuco nos próximos dias; confira previsão da Apac Sertão passa pelo fim do período chuvoso. Por isso, as temperaturas costumam aumentar

Moradores do Sertão e do Agreste de Pernambuco devem se preparar para altas temperaturas nos próximos dias. É o que alerta a previsão do tempo da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Segundo a agência, no Sertão os termômetros podem alcançar até 37ºC de máxima. No Agreste ocorrerão temperaturas em torno dos 35ºC.

O Sertão passa pelo fim do período chuvoso. O meteorologista da Apac Thiago do Vale explica que é comum que nesta época do ano as temperaturas se elevem, mas um aumento progressivo vem sendo comum nos últimos dez a 15 anos.

"Isso pode estar associado com as mudanças do clima. Em especial no ano passado, o globo, por inteiro, aqueceu 1,5ºC a mais do que a média. Isso pode estar afetando a probabilidade de aumento dessas temperaturas", conta Thiago do Vale.

Nas demais regiões do Estado, as temperaturas também serão elevadas, mas em menor intensidade. "Litoral, Região Metropolitana e Zona da Mata não devem ter esse aumento de temperatura devido, principalmente, às características locais, tendo os ventos vindos do oceano fazendo com que a região mais litorânea fique com temperaturas amenas, em torno de 30°C a 31°C", completa o meteorologista.

Em relação às chuvas, ainda segundo a previsão da Apac, a expectativa, principalmente para esta quarta (12) e quinta-feira (13), é de precipitações fracas na Região Metropolitana e Zona da Mata. "Já no Agreste e no Sertão não deve chover", finaliza Thiago do Vale.

Atualmente, outras regiões do Brasil também enfrentam temperaturas acima da média. A partir desta quarta-feira, estados das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste devem passar por uma onda de calor, com máximas pelo menos 5ºC superiores à climatologia normal. Esse fenômeno deverá durar até 21 de fevereiro.

Em períodos de calor, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) faz algumas recomendações essenciais para a saúde:

Beber bastante água para manter o corpo hidratado.

para manter o corpo hidratado. Evitar exposição prolongada ao sol , principalmente nas horas mais quentes do dia.

, principalmente nas horas mais quentes do dia. Usar roupas leves e de cores claras.

e de cores claras. Procurar locais frescos e com sombra para descansar.

e com sombra para descansar. Monitorar grupos vulneráveis, como idosos e crianças, que são mais suscetíveis aos efeitos do calor.

Chuvas em Noronha

Enquanto as demais regiões do Estado passam por altas temperaturas, Fernando de Noronha está sob alerta laranja de chuvas da Apac.

O aviso meteorológico, de nível laranja, o intermediário, foi publicado pela Apac nesta quarta-feira e tem validade até o fim da quinta-feira.

A agência diz que a atuação do sistema meteorológico Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) continuará a favorecer a ocorrências de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte no arquipélago.

"[As chuvas] deverão vir acompanhadas com ventos fortes, relâmpagos e trovões", completa a Apac, que estendeu o alerta ainda a áreas próximas a Fernando de Noronha.

