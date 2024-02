A- A+

MUNDO Calor provocou mais de 5.000 mortes na França no verão de 2023 Ondas de calor estão acelerando em todo o mundo em um contexto de aquecimento do planeta

Mais de 5.000 pessoas morreram na França, devido ao calor, no verão de 2023, marcado por ondas de calor mais tardias do que o normal, anunciaram as autoridades nesta quinta-feira (8).

"Três mortes em cada 10 durante o verão podem ser atribuídas ao calor, o que representa pouco mais de 5.000 mortes, 5.167 precisamente, disse Guillaume Boulanger, da Santé Publique France, a agência de saúde francesa.

O verão de 2023 (boreal, inverno no Brasil) foi o quarto mais quente na França desde que os registros começaram em 1900 e teve quatro ondas de calor. Cerca de 1.500 das 5.000 mortes ocorreram nesses períodos, e cerca de 3.700 pessoas que morreram tinham mais de 75 anos.

Leia também • Risco de onda de calor ameaça Jogos Olímpicos de Paris 2024 • Onda de calor sufoca o Cone Sul • Onda de calor intenso pode afetar Jogos Olímpicos de Paris; entenda As ondas de calor estão acelerando em todo o mundo em um contexto de aquecimento do planeta. Na França, a última do verão de 2023 ocorreu em setembro, cerca de dez dias antes da chegada do outono (primavera no Brasil). As ondas de calor estão acelerando em todo o mundo em um contexto de aquecimento do planeta. Na França, a última do verão de 2023 ocorreu em setembro, cerca de dez dias antes da chegada do outono (primavera no Brasil).

Dados da Santé Publique France mostram um dos níveis mais elevados de mortalidade relacionada com o calor. Em 2022, ocorreram 7.000 mortes e, em 2003, foram cerca de 15.000.

Veja também

CARNAVAL 2024 Em pé, o Galo Gigante recebe chuva de elogios de quem passa pela Ponte Duarte Coelho, no Centro