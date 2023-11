Calorão escaldante: Rio já registra sensação térmica de 58,5 graus em Guaratiba às 9h15

A- A+

Os termômetros continuam em disparada no Rio. Na manhã desta terça (14), a maior sensação térmica registrada foi de 58,5 graus em Guaratiba, na Zona Oeste, às 9h15. Segundo o Centro de Operações Rio o sistema Alerta Rio informou que a maior temperatura alcançou 35,5 graus também às 9h15 no mesmo bairro. Com a onda de calor que atinge o país, o Rio 40 graus está num novo — e mais alto — patamar.

Nesta terça-feira, as condições de tempo na cidade do Rio de Janeiro devem ficar instáveis a partir da noite. O céu claro vai passar de parcialmente nublado a nublado ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas com raios, a partir da noite. Os ventos estarão moderados, ocasionalmente fortes e as temperaturas seguem elevadas. A mínima prevista é de 22 graus e máxima de 39 graus.

Nesta segunda, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta, válido até sexta-feira (17), que coloca todo o Estado do Rio em uma área de “grande perigo” por causa da onda de calor. Por isso, a Cedae adiou para a próxima semana a manutenção preventiva do sistema Guandu, que seria feita na quinta-feira. O reparo deixaria dez milhões de pessoas na capital e na Baixada Fluminense sem abastecimento de água.

