PRÉVIA INFANTIL Calunguinha, mascote do Homem da Meia Noite, convida a criançada para curtir neste sábado (13) Programação começa a partir das 14h, no Largo do Bonsucesso, em Olinda

Neste sábado (13), a criançada já tem programação certa no Carnaval de Pernambuco. O Calunguinha na Folia apresenta mais uma edição no Largo do Bonsucesso, em Olinda. Com o tema "Sou Caboclinho", o bloco presta uma homenagem a João Natureza neste ano.

A programação começa a partir das 14h com a abertura dos brinquedos para os pequenos foliões e, em seguida, Adriano Cabral, Tia Verinha e João Natureza sobem ao palco trazendo um espetáculo mágico para o público infantil. O desfile do Calunguinha fica por conta da Orquestra Henrique Dias. A previsão é encerrar a festa por volta das 17h45.

Serviço

Calunguinha na Folia 2024

Data: 13/01/2024

Horário: 14h

Local: Largo do Bonsucesso - Olinda-PE

Gratuito



