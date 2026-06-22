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SAÚDE Calvície: novo medicamento contra queda de cabelo é apontado como o maior avanço em décadas Resultados apontam melhora de até 86% dos pacientes, segundo novo estudo

A calvície, ou alopecia androgenética, um problema que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, ganhou mais um tratamento. O medicamento da biofarmacêutica Veradermics, chamado VDPHL01, levou a uma melhora relatada da queda dos fios em 79,3% dos pacientes no grupo de dose única diária e 86% dos pacientes no grupo de dose dupla ao dia após seis meses.

Ainda, segundo os resultados, a consistência do crescimento capilar relatada pelos participantes também foi corroborada pela percepção dos pesquisadores quanto ao crescimento capilar, que observaram um crescimento de 72% no uso único diário e 84,4% no uso de duas vezes ao dia.

"Acredito que uma terapia oral que melhorou a queda de cabelo na percepção de quase 80% dos pacientes e pesquisadores, que foi geralmente bem tolerada nos ensaios clínicos e que pertence a uma classe de medicamentos que os dermatologistas já se sentem confortáveis em prescrever, tem o potencial de transformar o panorama do tratamento da calvície masculina", afirma a dermatologista Marianna Makredes Senna, professora assistente de dermatologia em Harvard e membro do conselho consultivo científico da Veradermics.

O VDPHL01 foi testado pelo estudo '302', que recrutou 519 pacientes homens. Dentre os quais, foram divididos três grupos: aqueles que receberam VDPHL01 8,5 mg uma vez ao dia, os que receberam VDPHL01 8,5 mg duas vezes ao dia e o grupo placebo.

Ele se diferencia dos outros tipos de minoxidil já vendidos no mercado por ser oral, ou seja, ingerido (ao invés de aplicado diretamente na pele), e ter uma absorção constante e lenta pelo organismo.

“A dermatologia tem tratado a queda de cabelo com um medicamento emprestado da cardiologia, em uma formulação nunca destinada aos nossos pacientes, em doses que definimos informalmente. O VDPHL01 é a primeira formulação oral de minoxidil desenvolvida especificamente para a queda de cabelo padrão e, agora, a primeira a gerar resultados positivos de eficácia e segurança na Fase 3”, aponta o dermatologista Michael Gold, pesquisador do estudo '302'.

Outro dado informado é que não foram observados eventos adversos graves (EAGs) relacionados ao tratamento nem eventos adversos de interesse especial (EAIEs) de origem cardíaca no estudo.

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