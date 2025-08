A- A+

SAÚDE Calvin Harris transforma placenta do filho em cápsulas; entenda se consumir o órgão traz benefícios Através do cordão umbilical, a placenta fornece oxigênio e nutrientes ao bebê em desenvolvimento. Ela também remove resíduos do sangue do bebê

O DJ Calvin Harris teve seu primeiro filho, Micah, com a esposa Vick Hope. Nessa segunda-feira (4), Harris compartilhou que transformou a placenta do primogênito em cápsulas para que fossem consumidas.

O que é a placenta?

De acordo com a Mayo Clinic, a placenta é um órgão formado no útero durante a gestação de um feto. A placenta fica conectada ao bebê pelo cordão umbilical. Através do cordão umbilical, a placenta fornece oxigênio e nutrientes ao bebê em desenvolvimento. Ela também remove resíduos do sangue do bebê.

Comer a placenta tem benefícios?

Em uma revisão de estudos da Universidade Northwestern, nos EUA, publicada na revista Archives of Women's Mental Health em 2015, foram analisados dez trabalhos publicados sobre o tema. As pesquisas investigavam alegações de que a placenta seria fonte de vitaminas que poderiam livrar a mulher de depressão, aumentar sua energia, diminuir as dores do parto, ajudar na amamentação ou aumentar os laços entre mães e filhos.

No entanto, os pesquisadores não encontraram dados que sustentassem que o fato de comer a placenta crua, cozida ou em pílulas trouxesse qualquer benefício à saúde. Outro alvo do estudo foi apontar os riscos de comer placenta, órgão que age como um filtro para absorver e proteger o feto em desenvolvimento de toxinas e poluentes. Bactérias ou vírus podem permanecer no tecido da placenta após o nascimento do bebê, por exemplo.

— As mulheres deveriam ter cuidado sobre o que ingerem durante a gravidez e a amamentação, e no caso da placenta não há evidências sobre seus benefícios, muito menos sobre seus riscos — disse a principal autora do estudo, Cynthia Coyle, psicóloga clínica na Universidade Northwestern, em comunicado.

A placenta é responsável por fornecer oxigênio e nutrientes ao feto e remover seus resíduos. O órgão também produz hormônios importantes para a gravidez, como o estrogênio e a progesterona.

Ela é composta por duas partes: a porção materna e a fetal. O endométrio, tecido que reveste o útero, forma o lado materno. Já o córion, membrana que envolve o feto, forma a porção fetal.

De acordo com a Rede D'Or, a prática da placentofagia (consumo da placenta) é cultural e "não tem uma base científica sólida". Em algumas sociedades, o órgão representa fertilidade, saúde e renovação. Na Ásia, o costume de ingerir a placenta é consolidado há séculos com fins terapêuticos.

