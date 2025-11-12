Estados Unidos
Câmara aprova fim do 'shutdown' mais longo da história dos EUA
Foram 222 votos a favor e 209 contrários
Os republicanos votaram em bloco a favor desta resolução proveniente do Senado - Foto: Jim Watson / AFP
A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira (12) o fim do fechamento governamental ("shutdown") mais longo de sua história, por 222 votos a favor e 209 contrários.
Os republicanos votaram em bloco a favor desta resolução proveniente do Senado, após 43 dias de bloqueio orçamentário e com centenas de milhares de funcionários que ficaram sem receber seus salários. O presidente Donald Trump deve sancionar a lei em breve, segundo a Casa Branca.