Qui, 13 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Estados Unidos

Câmara aprova fim do 'shutdown' mais longo da história dos EUA

Foram 222 votos a favor e 209 contrários

Reportar Erro
Os republicanos votaram em bloco a favor desta resolução proveniente do SenadoOs republicanos votaram em bloco a favor desta resolução proveniente do Senado - Foto: Jim Watson / AFP

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira (12) o fim do fechamento governamental ("shutdown") mais longo de sua história, por 222 votos a favor e 209 contrários.

Leia também

• Trump diz que democratas tentam 'desviar' atenção com e-mails de Epstein

• "É claro que ele sabia das meninas": veja íntegra de e-mails de Jeffrey Epstein sobre Trump

• Brasil foi lento na reação ao tarifaço de Trump, diz Rubens Barbosa

Os republicanos votaram em bloco a favor desta resolução proveniente do Senado, após 43 dias de bloqueio orçamentário e com centenas de milhares de funcionários que ficaram sem receber seus salários. O presidente Donald Trump deve sancionar a lei em breve, segundo a Casa Branca.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter