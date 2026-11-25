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A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (25), o Projeto de Lei (PL) 4887/2023, que institui um protocolo nacional de acolhimento às vítimas de racismo e estabelece medidas de resposta a esses casos em estabelecimentos de ensino, tanto públicos quanto privados.

De autoria da deputada federal Carol Dartora (PT-PR), o PL foi relatado pela deputada Benedita da Silva (PT-RJ), que apresentou um substitutivo em plenário. Foram 320 votos favoráveis e 102 contrários e a matéria seguirá para análise do Senado Federal.

A proposta estabelece procedimentos obrigatórios para identificar, acolher e encaminhar casos de racismo, discriminação racial, injúria racial e condutas semelhantes, inclusive em ambientes virtuais relacionados à comunidade escolar.

Entre as medidas previstas estão a designação de um profissional responsável pela aplicação do protocolo em cada instituição, o acolhimento imediato das vítimas, o atendimento psicológico gratuito, a proteção contra retaliações, a comunicação às autoridades competentes, incluindo autoridade policial, nos casos mais graves, o Conselho Tutelar e o Ministério Público, além da realização de atividades educativas e de reeducação dos autores das agressões, válido para estudantes e profissionais que atuam nessas instituições.

Para a deputada Carol Dartora, a aprovação do texto representa um avanço na construção de uma política nacional de enfrentamento à violência racial no ambiente escolar.

"O projeto parte do reconhecimento de que a discriminação racial não pode ser tratada como brincadeira, conflito entre estudantes ou episódio isolado. É uma forma de violência que compromete a saúde emocional, o aprendizado e o desenvolvimento de crianças e adolescentes, além de contribuir para o afastamento e a evasão escolar", afirmou.

A deputada também defendeu que nenhuma criança ou adolescente seja obrigado a enfrentar sozinho as consequências da violência racista. Durante o debate em plenário, a relatora do projeto enfatizou a necessidade de um plano efetivo para lidar com o problema.

"Nós vamos dar proteção às crianças. Ninguém pode negar que esse país tenha racismo. Temos que ter a compreensão nessa semana da consciência negra", disse a deputada Benedita da Silva.

Se o autor da discriminação for servidor público de um estabelecimento de ensino, ele poderá responder a processo administrativo disciplinar. Pelo projeto, a escola deverá agir mesmo quando a vítima não formalizar uma queixa, desde que haja constatação da ocorrência, relato de membros da comunidade escolar ou indícios razoáveis de discriminação racial identificado por um profissional da educação.

O texto prevê formação periódica obrigatória para profissionais e medidas permanentes de valorização da diversidade cultural. Os casos de discriminação racial também deverão ser registrados em formulário padronizado, a ser definido pelo órgão responsável pela educação no respectivo estado ou município.

Parlamentares de oposição contrários ao projeto argumentaram que a iniciativa cria excesso de obrigações, dificultando sua efetividade.

"Até entendo a necessidade de apoio psicológico nas escolas, mas para esse tipo de ocorrência, de briga de menino, que se resolva inicialmente entre a equipe pedagógica, professores, direção da escola e, em casos mais graves, que seja acionada, através da delegacia de Polícia Civil, os meios competentes para apurar se houve, de fato, o crime ou ato infracional", apontou Sargento Gonçalves (PL-RN).

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