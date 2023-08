A- A+

EDUCAÇÃO Câmara aprova renovação da lei de cotas com previsão de nova revisão em 2033 Novas regras preveem a redução da renda familiar per capita para um salário mínimo na reserva de 50% das cotas

A Câmara aprovou, nesta quarta-feira (9), a proposta que prorroga a antiga Lei das Cotas. O texto renova por mais dez anos — até 2033 — a reserva de vagas nas universidades federais, mas estabelece algumas mudanças: a nova lei prevê uma reavaliação da política, a cada década, para o acesso ao ensino federal de estudantes negros, pardos, indígenas, quilombolas e de pessoas com deficiência, além daqueles que estudaram em escolas públicas durante o ensino médio.

As novas regras do texto relatado pela deputada Dandara (PT-MG) preveem a redução da renda familiar per capita para um salário mínimo na reserva de 50% das cotas. Antes, a reserva atendia a uma renda média de um salário mínimo e meio.

Dandara citou os avanços que a nova Lei de Cotas permite:

— Trata-se de um aprimoramento da Lei de Cotas. Elas continuam, mas agora englobam quilombolas e priorizam cotistas bolsistas. Há uma garantia de maior diversidade. Este resultado histórico é resultado de muito diálogo e construção — afirmou a parlamentar.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que acompanhou a votação, se disse "emocionada".

— Vivemos um dia histórico. Sou cotista, a construção e a negociação foram feitas por mulheres. Pensar a lei de cotas é fundamental para uma reparação histórica — afirmou.



Pressões do STF

A disposição da Câmara em pautar o tema ocorreu em meio a pressões do Supremo Tribunal Federal (STF). Na última semana, o ministro Luís Roberto Barroso pediu informações à Casa, ao Senado e à Presidência da República sobre a revisão da legislação.

O PV havia acionado o STF em julho deste ano. A sigla afirmava que o período de dez anos estabelecido na legislação para a revisão da Lei de Cotas se encerrou no ano passado. A lei, aprovada em 2012, não deixava claro se o sistema de cotas deveria continuar válido sem a revisão.

Veja também

equador Horas antes de ser morto a tiros, candidato a presidente do Equador fez discurso "premonitório"