Câmara aprova reversão de tarifas de Trump sobre o Canadá, em rara repreensão bipartidária

A alta tensão fornece um momento do desconforto da Câmara com a direção do presidente, especialmente antes das eleições de meio de mandato

Foto: Annabelle Gordon / AFP

A Câmara dos Deputados dos EUA aprovou nesta quarta-feira (11) a reversão das tarifas impostas por Donald Trump ao Canadá, uma rara, embora em grande parte simbólica, repreensão à agenda da Casa Branca, enquanto republicanos se juntaram aos democratas contra as objeções da liderança do Partido Republicano.

A contagem, 219-211, foi uma das primeiras vezes que a Câmara, controlada pelos republicanos, confrontou o presidente sobre uma política emblemática. A resolução busca encerrar a emergência nacional que Trump declarou para impor as tarifas, embora realmente desfazer a política exigiria o apoio do próprio presidente, o que é altamente improvável. A resolução segue agora para o Senado.

A alta tensão fornece um momento do desconforto da Câmara com a direção do presidente, especialmente antes das eleições de meio de mandato, à medida que questões econômicas ressoam entre os eleitores. O Senado já votou para rejeitar as tarifas de Trump sobre o Canadá e outros países em uma demonstração de descontentamento. Mas ambas as câmaras teriam que aprovar a revogação das tarifas e enviar a resolução para a assinatura - ou veto - de Trump.

"Qualquer republicano, na Câmara ou no Senado, que vote contra as TARIFAS sofrerá seriamente as consequências na época das eleições, e isso inclui as primárias! As TARIFAS nos deram Segurança Econômica e Nacional, e nenhum republicano deve ser responsável por destruir esse privilégio", ameaçou Trump pouco antes do fim da votação na rede Truth.

O mandatário recentemente ameaçou impor uma tarifa de 100% sobre bens importados do Canadá devido ao acordo comercial proposto entre Ottawa e Pequim. (COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS)

