A- A+

Saúde Câmara aprova urgência de projeto que facilita quebra de patente de canetas emagrecedoras Mounjaro e o Zepbound podem ser declarados medicamentos de 'interesse público'

A Câmara aprovou nesta segunda-feira (9), por 337 votos favoráveis e 19 contrários, a urgência de um projeto que torna de "interesse público" dois tipos de caneta emegracedora: o Mounjaro e o Zepbound. Com a decião dos deputados, o texto agora está liberado para ser votado diretamente em plenário. Caso seja também aprovada no Senado, a iniciativa é passo importante para a decretação da quebra de patente dos medicamentos.

Segundo o autor do texto, deputado Mário Heringuer (PDT-MG), as canetas emagrecedoras "constituem uma forma segura, rápida e muito menos invasiva que as cirurgias bariátricas para o combate à obesidade, ao sobrepeso de risco e às doenças lipídicas, cardiovasculares e metabólicas deles decorrentes".

Na justificativa do texto, o parlamentar ressalta que não incluiu o Ozempic, marca mais popular entre brasileiros, porque a patente do medicamento já está expirada e novos laboratórios já entraram na corrida para produzi-lo.

"Como os medicamentos à base de liraglutida já se encontram com a patente expirada e aqueles à base de semaglutida têm previsão de expiração de patente para o primeiro semestre do ano corrente, proponho declarar de interesse público o Mounjaro e o Zepbound, ambos produzidos à base de tirzepatida, tendo em vista que suas patentes não têm previsão de expiração recente e sua entrada no mercado comercial a preços reduzidos ampliará a oferta, tornará a concorrência mais equilibrada e favorecerá o consumidor final".

Veja também