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Câmara de Comércio Internacional teme 'a pior crise industrial' da história

A opinião é de John Denton, secretário-geral da Câmara de Comércio Internacional

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Dólar opera em quedaDólar opera em queda - Foto: John Guccione / Pexels

A guerra no Oriente Médio pode desencadear "a pior crise industrial" da história, alertou nesta quarta-feira (25) o chefe da Câmara de Comércio Internacional em Camarões.

"Do ponto de vista empresarial, acreditamos que esta poderá se tornar a pior crise industrial da história. Não apenas devido ao aumento dos preços da energia, mas também porque a própria produção industrial está sendo interrompida e desorganizada pela escassez de gás e outros insumos essenciais", afirmou John Denton, secretário-geral da Câmara de Comércio Internacional.

 

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