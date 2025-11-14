Sex, 14 de Novembro

RELIGIÃO

Câmara de Florianópolis aprova uso da Bíblia em escolas como recurso paradidático

Projeto de autoria do vereador João Padilha (PL) permite a utilização do material como recurso paradidático; estão incluídas todas as modalidades de ensino, do presencial ao homeschooling

Pessoas lendo a BíbliaPessoas lendo a Bíblia - Foto: Canva

A Câmara Municipal de Florianópolis (SC) aprovou um projeto de lei que permite a utilização da Bíblia como recurso paradidático em escolas públicas e privadas da cidade.

A medida, de autoria do vereador João Padilha, foi aprovada em sessão realizada nessa quarta-feira (12) por 13 votos a três. O texto agora segue para sanção do prefeito da capital catarinense, Topázio Neto (PSD).

Segundo a proposta, a leitura de trechos bíblicos poderá ocorrer nas escolas públicas, particulares e no homeschooling de crianças como recurso paradidático com o fim de proporcionar a "disseminação cultural, histórica, geográfica e arqueológica de seu conteúdo".

O projeto aponta, ainda, que o intuito do uso do material é "auxiliar projetos de ensino nas áreas de história, literatura, ensino religioso, artes e filosofia", mas ressalta que a participação das atividades pedagógicas que utilizarem a Bíblia como fonte não será obrigatória e que a liberdade de opção religiosa e filosófica será "sempre garantida".

A aprovação foi celebrada por Padilha nas redes sociais. Em um post publicado horas após a aprovação da medida, o parlamentar afirmou que a Bíblia tem espaço nas escolas de Florianópolis "não por imposição" e, sim, por reconhecimento de seu valor "histórico, cultural e moral".

"Negar esse patrimônio é negar quem somos. Florianópolis escolhe manter acesa a chama das nossas raízes. E eu tenho orgulho de fazer parte disso", escreveu ao final do texto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

