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Cidade Alta Câmara de Olinda aprova mudanças no Sítio Histórico e gera reação de moradores Projeto amplia áreas destinadas a atividades turísticas e comerciais na Cidade Alta; moradores e oposição questionam a constitucionalidade da proposta

A Câmara Municipal de Olinda aprovou, nesta terça-feira (3), por 11 votos a dois, o Projeto de Lei Ordinária (PLO) nº 44/2026, apresentado pela Presidência da Casa, que prevê alterações no Setor de Interesse Turístico do Sítio Histórico do município, modificando a classificação de diferentes áreas da Cidade Alta. Moradores de Olinda e vereadores da oposição apontam possíveis inconstitucionalidades na proposta.

Pelo texto do PLO, o perímetro do setor turístico passaria a compreender o trecho entre a Praça do Carmo e a rua do Bonfim, seguindo até o cruzamento com a rua João Alfredo, em direção à Praça Dantas Barreto, além de toda a extensão da rua do Sol e do entorno do Fortim de São Francisco.

Com a mudança, bares e outros estabelecimentos comerciais, como casas de shows, passariam a ter autorização regular para funcionar nessas localidades. Os opositores alegam que o projeto altera a Lei Municipal nº 4.849/1992, que regulamenta o uso e a ocupação do solo nas áreas tombadas de Olinda, estabelecendo critérios para intervenções em imóveis e para o funcionamento de atividades comerciais e de serviços.

Oposição

A vereadora Eugênia Lima (PT) considera o PLO inconstitucional e alega que, por se tratar de matéria urbanística, a proposta deveria passar por etapas como estudos de impacto, audiências públicas e consultas aos moradores locais.

A parlamentar aponta ainda que a aprovação da proposta fere o Estatuto da Cidade, Lei Federal de 2001 que estabelece diretrizes para o ordenamento e o cumprimento da função social da propriedade urbana. “Para mim, é inconstitucional porque tem erro de forma. Você não pode botar um projeto de lei municipal estando acima de uma legislação federal que diz quais são os trâmites”, protesta.

Segundo Eugênia, o projeto agora será encaminhado para a sanção da prefeita Mirella Almeida (PSD), que poderá aprovar ou vetar o PLO. A tramitação, contudo, ainda pode ter novos desdobramentos. “Acho que esse caso pode ser judicializado, entendendo o desrespeito às legislações federais”, afirma a vereadora.

Moradores

A arquiteta Nazaré Reis é uma das moradoras do Sítio Histórico e integra a Sociedade de Defesa da Cidade Alta (Sodeca). Ela defende que o PLO proposto “fere frontalmente” a lei de 1992. Para ela, a mudança abre precedentes ainda mais preocupantes.

“Tem áreas em que podem ser implantados novos usos. Tem áreas que não podem. Isso tudo está numa lei que existe, que foi feita de uma forma muito rigorosa, com uma ampla participação. É isso que estão propondo aqui: uma modificação em cima. É uma ferida num instrumento de preservação da cidade. É uma ferida que abre”, avalia Nazaré.

Segundo a arquiteta, a proposta “está privilegiando uma área para uso turístico em cima de uma área considerada residencial”.

Patrimônio

Em 1982, Olinda recebeu o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). “Quando a cidade foi reconhecida como patrimônio mundial, um dos patrimônios imateriais da cidade é a sua população, sobretudo ela tinha um povo que morava nela e que era capaz de preservá-la, de conservá-la”, relembra Nazaré.

O reconhecimento da importância arquitetônica do Sítio Histórico foi um dos destaques da honraria. Uma década depois foi criada a Lei Municipal nº 4.849/1992, que estabeleceu três Zonas Especiais de Proteção Cultural e Paisagística (ZEPC).

A ZEPC 1 corresponde ao núcleo urbano original de Olinda; a ZEPC 2 reúne conjuntos e monumentos isolados, como a rua de Santa Tereza, o Convento de Santa Tereza, a Fábrica Tacaruna e o Casarão Rosa; e a ZEPC 3 abrange áreas de ruínas, como as da Fortaleza do Buraco, da Casa da Pólvora, do Convento de Santo Amaro e da Capela de Santana do Engenho Fragoso. A legislação também estabelece Zonas de Entorno, com restrições voltadas à preservação da visibilidade e da ambiência do conjunto histórico.

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