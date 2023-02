Câmara do Recife aprova projeto que prevê retirada de orelhões quebrados da cidade

Um projeto de Lei que prevê a retirada de telefones públicos inativos e/ou com defeitos da cidade foi aprovado na Câmara Municipal do Recife.

A empresa responsável pelo equipamento, caso o texto seja sancionado pelo prefeito João Campos, teria a obrigação de tirar o orelhão do local onde foi instalado e também executar a revitalização do espaço em seguida.

A proposição também determina que a empresa responsável pelos equipamentos implante sinalização tátil no piso dos locais onde estão os orelhões que continuam em funcionamento.

“O objetivo não é retirar todos os orelhões da cidade, mas sim aqueles que não possuem mais nenhuma utilidade. Se não for de interesse da operadora a manutenção dos aparelhos, o município terá autorização para retirá-los. Hoje, com certeza a grande maioria dos telefones não estão mais em uso, são verdadeiros obstáculos no passeio público e atrapalham a circulação de pedestres, especialmente dos deficientes visuais”, explicou o autor do projeto, o vereador Samuel Salazar (MDB).