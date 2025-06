A- A+

HOMENAGEM Câmara do Recife presta homenagem aos 60 anos da UPE nesta quinta-feira (12) Sessão solene celebra contribuição histórica da Universidade de Pernambuco à educação, saúde e desenvolvimento do estado

A Câmara Municipal do Recife realizará, nesta quinta-feira (12), às 18h, uma Reunião Solene em homenagem aos 60 anos da Universidade de Pernambuco (UPE).

A cerimônia será realizada no Plenário da Casa José Mariano e foi proposta pela vereadora Cida Pedrosa, com aprovação unânime dos parlamentares.

A solenidade reconhece a trajetória de seis décadas da UPE como uma das principais instituições públicas de ensino superior do Brasil, com destaque para sua atuação em formação acadêmica, pesquisa científica, inovação e responsabilidade social.

Vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco (SECTI), a universidade possui estrutura multicampi, com 17 unidades de ensino superior em todas as regiões do estado, além de três hospitais universitários (Cisam, HUOC e Procape) e quatro escolas de aplicação.

A UPE oferece atualmente mais de 65 cursos de graduação, além de programas de pós-graduação stricto sensu (44 cursos), lato sensu (119 cursos), residências e MBAs.

“Este momento solene representa não apenas uma celebração das conquistas da UPE, mas também uma oportunidade para reafirmar seu papel estratégico no desenvolvimento científico, tecnológico e social de Pernambuco e do Brasil”, declarou a reitora da UPE, professora Socorro Cavalcanti.

Além da formação de profissionais nas áreas de saúde, engenharias, licenciaturas e tecnologia, a UPE se destaca pela inserção social, promovendo projetos de extensão voltados à cidadania, inclusão e melhoria da qualidade de vida da população.

A cerimônia é aberta ao público e os participantes devem comparecer com traje passeio completo.



Serviço

Evento: Reunião Solene em homenagem aos 60 anos da UPE

Data: 12 de junho de 2025

Horário: 18h

Local: Plenário da Câmara de Vereadores do Recife – Casa José Mariano

