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Brasil Câmara do Rio marca entrega de medalhas a Eduarda Campopiano e Lucas Pavanato após polêmica Homenagens provocaram protestos e tentativa de revogação da honraria concedida à deputada estadual eleita; cerimônia será em 3 de dezembro

A Câmara Municipal do Rio marcou para as 18h30 do dia 3 de dezembro a cerimônia de entrega da Medalha Chiquinha Gonzaga à recém-eleita deputada estadual por São Paulo Eduarda Campopiano (PL) e do Conjunto de Medalhas de Mérito Pedro Ernesto ao recém-eleito deputado federal paulista Lucas Pavanato (PL). As homenagens são alvo de polêmica e provocaram confusão durante a sessão em que foi discutida a possível cassação das honrarias na última terça-feira. Um abaixo-assinado contra a entrega das medalhas também foi criado e já reúne mais de 543 mil assinaturas.

A Câmara deu andamento aos pedidos de homenagem apresentados pelo vereador Fernando Armelau (PL), autor das propostas. Eduarda Campopiano, vereadora de Praia Grande (SP), foi eleita deputada estadual em outubro, com quase 2 milhões de votos, e ganhou notoriedade por defender posições antifeministas, o que provocou uma série de reações. A vereadora Mônica Benício (PSOL) tentou impedir a concessão da medalha, mas teve o pedido rejeitado pela presidência da Casa.

Já Lucas Pavanato, eleito deputado federal com mais de 3 milhões de votos, atualmente ocupa uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo e receberá a maior honraria do Legislativo carioca.

Sessão encerrada após bate-boca

A sessão da Câmara Municipal do Rio que discutia a possível revogação da homenagem à deputada estadual eleita Eduarda Campopiano terminou em bate-boca e foi encerrada por falta de quórum. A sessão foi esvaziada após vereadores da direita deixarem o plenário, em meio a protestos de mulheres de movimentos feministas que lotaram a galeria contra a honraria.

A revogação, no entanto, não deve avançar neste momento. Parlamentares avaliam que, antes, será necessário alterar o Regimento Interno da Casa. Caso a mudança seja aprovada, a expectativa entre vereadores é de que a medalha concedida a Campopiano seja cancelada.

A Medalha Chiquinha Gonzaga leva o nome da compositora (1847-1935), que abriu caminhos em diversas frentes. Independente e transgressora, foi abolicionista convicta e republicana de primeira hora. O Dicionário Cravo Albin da MPB a define como o “maior nome feminino da música popular brasileira”. Símbolo e inspiração para mulheres de todo o país, Chiquinha Gonzaga dá nome à honraria concedida pela Câmara Municipal a mulheres que “se destacam em causas democráticas, humanitárias e culturais”.

Campopiano, de 23 anos, é alvo de críticas por declarações contrárias ao feminismo. Em vídeos publicados na internet, ela afirma que o feminicídio não existe. “É uma armadilha semântica, nenhuma mulher morre por ser mulher”, disse em entrevista. Em outras ocasiões, também exaltou a agressividade masculina: “Um homem que não sabe ser agressivo quando precisa não é um grande exemplo de homem”.

A proposta de homenagem foi apresentada pelos vereadores Fernando Armelau (PL), Marcos Dias (PL), Alana Passos (PL) e Leniel Borel (PP). Rick Azevedo (PSOL), Joyce Trindade (PSD) e William Siri (PSOL) votaram contra. Pedro Duarte (PSD) se absteve.

A vereadora Mônica Benício (PSOL) apresentou recurso à Câmara Municipal para tentar anular a homenagem. Ela questiona a decisão da vereadora Tânia Bastos (Republicanos), segunda vice-presidente da Casa, que, segundo Benício, analisou o mérito do pedido, e não apenas sua legalidade. A parlamentar levou ao plenário parte das assinaturas impressas de um abaixo-assinado on-line que pede a revogação da honraria e argumenta que Campopiano não atende aos critérios previstos para receber a medalha.

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Benício também rebateu as críticas de vereadores do PL sobre a postura da esquerda durante a votação. Segundo ela, há um acordo no Colégio de Líderes de que, nas votações de homenagens, parlamentares contrários registram apenas o voto contra ou a abstenção.

"Dessa vez foi que a gente teve uma votação simbólica, assim como acontece sempre nessas homenagens, e a sociedade reivindicou que fosse diferente. Então entramos com o pedido de suspensão. E existem recursos dentro do regimento que permitem fazer isso. A Medalha Chiquinha Gonzaga tem os seus critérios para ser homenageada. Defesa da democracia, direitos humanos, defesa da arte, da cultura, da música, dos direitos das mulheres, isso está colocado. Então, tem um erro de princípio. A Casa não avaliou quem estava sendo homenageada", defendeu Benício.

Atualmente, o Regimento Interno da Câmara prevê apenas duas situações em que uma homenagem concedida pode ser cassada: quando o homenageado é condenado criminalmente com trânsito em julgado ou quando há condenação por atos de improbidade.

Diante da tentativa de revogação da medalha, a vereadora Tatiana Roque (PSB) propõe uma alteração no regimento. Para mudar as regras, é necessário apresentar um Projeto de Resolução, que deve permanecer em pauta por dez sessões.

"Apresentei um projeto para alterarmos o nosso regimento prevendo que qualquer pessoa que tenha incitado ou feito apologia à tortura, ao racismo, ao preconceito, à violência de gênero, à violência política ou à violência religiosa não pode mais ser agraciada com medalhas nessa Casa", disse.

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