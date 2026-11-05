Câmara dos Deputados do Paraguai analisa pedido de impeachment de Santiago Peña
Pedido foi feito pela oposição após intervenção do Banco Central no Ueno Bank, que levou ao bloqueio a contas correntes e investmentos de cerca de 40% da população do país
A Câmara dos Deputados do Paraguai se reúne nesta quinta-feira, em sessão extraordinária convocada para as 10h (mesmo horário de Brasília), para analisar um pedido de "julgamento político" contra o presidente Santiago Peña. O mecanismo é semelhante ao processo de impeachment no Brasil e pode levar ao afastamento do presidente Santiago Peña.
O pedido foi feito pela oposição após intervenção do Banco Central (BC) no Ueno Bank, que levou ao bloqueio a contas correntes e investmentos de cerca de 40% da população do país, incluindo brasileiros que moram lá. A crise paralisou o comércio local e levou à renúncia do presidente e de dois diretores do BC.
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O presidente da Câmara dos Deputados, Raúl Latorre, convocou duas sessões extraordinárias para esta quinta-feira (5): a primeira, às 10h, para tratar do pedido de impeachment do presidente Santiago Peña; e, em seguida, a que tem como alvo o vice-presidente Pedro Alliana.