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América do Sul Câmara dos Deputados do Paraguai analisa pedido de impeachment de Santiago Peña Pedido foi feito pela oposição após intervenção do Banco Central no Ueno Bank, que levou ao bloqueio a contas correntes e investmentos de cerca de 40% da população do país

A Câmara dos Deputados do Paraguai se reúne nesta quinta-feira, em sessão extraordinária convocada para as 10h (mesmo horário de Brasília), para analisar um pedido de "julgamento político" contra o presidente Santiago Peña. O mecanismo é semelhante ao processo de impeachment no Brasil e pode levar ao afastamento do presidente Santiago Peña.

O pedido foi feito pela oposição após intervenção do Banco Central (BC) no Ueno Bank, que levou ao bloqueio a contas correntes e investmentos de cerca de 40% da população do país, incluindo brasileiros que moram lá. A crise paralisou o comércio local e levou à renúncia do presidente e de dois diretores do BC.

O presidente da Câmara dos Deputados, Raúl Latorre, convocou duas sessões extraordinárias para esta quinta-feira (5): a primeira, às 10h, para tratar do pedido de impeachment do presidente Santiago Peña; e, em seguida, a que tem como alvo o vice-presidente Pedro Alliana.

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