Qui, 05 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta05/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
América do Sul

Câmara dos Deputados do Paraguai analisa pedido de impeachment de Santiago Peña

Pedido foi feito pela oposição após intervenção do Banco Central no Ueno Bank, que levou ao bloqueio a contas correntes e investmentos de cerca de 40% da população do país

Reportar Erro
Câmara dos Deputados do Paraguai analisa pedido de impeachment do presidente, Santiago PeñaCâmara dos Deputados do Paraguai analisa pedido de impeachment do presidente, Santiago Peña - Foto: Federico Parra/AFP

A Câmara dos Deputados do Paraguai se reúne nesta quinta-feira, em sessão extraordinária convocada para as 10h (mesmo horário de Brasília), para analisar um pedido de "julgamento político" contra o presidente Santiago Peña. O mecanismo é semelhante ao processo de impeachment no Brasil e pode levar ao afastamento do presidente Santiago Peña.

O pedido foi feito pela oposição após intervenção do Banco Central (BC) no Ueno Bank, que levou ao bloqueio a contas correntes e investmentos de cerca de 40% da população do país, incluindo brasileiros que moram lá. A crise paralisou o comércio local e levou à renúncia do presidente e de dois diretores do BC.

Leia também

• Oposição pede impeachment de presidente do Paraguai

• BC do Paraguai pagará adiantado recursos do Fundo de Garantia de Depósitos a poupadores do Ueno

• De rota pelo Paraguai à fronteira da Guiana: como bolsonaristas fugiram do Brasil antes de Flávio

O presidente da Câmara dos Deputados, Raúl Latorre, convocou duas sessões extraordinárias para esta quinta-feira (5): a primeira, às 10h, para tratar do pedido de impeachment do presidente Santiago Peña; e, em seguida, a que tem como alvo o vice-presidente Pedro Alliana.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter