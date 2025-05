Câmara dos EUA aprova proposta tributária e de gastos do governo Trump, por 215 a 214 votos

A- A+

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos, liderada pelo Partido Republicano, aprovou, nesta quinta-feira (22) a extensa proposta tributária e de gastos do presidente americano, Donald Trump. A proposta, que foi aprovada nos últimos segundos, por 215 a 214 votos, segue agora para validação do Senado.

A passagem do projeto de lei ocorreu após uma sessão que durou a noite toda no plenário da Câmara e veio poucas horas depois de os líderes partidários republicanos divulgarem mudanças no texto, destinadas a obter a adesão dos últimos opositores e assim unirem as alas do partido, que antes estavam em discordância.







No início da semana, Trump visitou o Capitólio para pressionar os integrantes do partido a votarem a favor do que ele chama de "grande e lindo projeto de lei".

"Não há problema se o Senado fizer algumas mudanças no projeto de lei", afirmou Trump, na ocasião. "Qualquer republicano que não considera aprová-lo, é um tolo. É um ótimo projeto de lei para os EUA".

A validação do projeto de lei de Trump marcou uma grande vitória para o próprio presidente e para o presidente da Câmara, Mike Johnson, que mais uma vez encontrou a fórmula que conduziu o caminho entre os "linha-dura", que queriam cortes de gastos mais profundos, e os "moderados", preocupados com a possibilidade de o projeto prejudicar os hospitais e projetos de energia limpa de seus distritos.

