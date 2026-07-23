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Conflito Câmara dos EUA vota mais uma vez contra a guerra no Irã Quatro republicanos se juntaram aos democratas e votaram a favor desse texto

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira (23) um novo texto que pede a retirada das tropas americanas da guerra contra o Irã, uma medida simbólica diante da oposição da Casa Branca.

Quatro republicanos se juntaram aos democratas e votaram a favor desse texto.

A votação aconteceu após as mortes, nos últimos dias, de quatro militares americanos em ataques iranianos, o que elevou a 18 o número de mortos dos Estados Unidos desde o início do conflito em 28 de fevereiro.

No fim de junho, ambas as câmaras do Congresso já aprovaram uma resolução semelhante. Durante a aprovação do texto anterior, Trump convocou uma votação de “antipatriótica”.

A oposição democrata tenta restringir os poderes militares do presidente americano no conflito com o Irã, denunciando uma evasão do poder Legislativo. Segundo a Constituição dos Estados Unidos, apenas o Congresso está autorizado a declarar guerra.

Embora a lei permita ao presidente iniciar hostilidades para responder a uma ameaça iminente, exige que obtenha a autorização em um prazo de 60 dias.

No entanto, no início de maio, Trump ignorou esse limite alegando que o conflito, iniciado com ataques americanos e israelenses, havia acontecido em decorrência de um dos cessar-fogos anunciados.

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