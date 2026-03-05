A- A+

Câmara dos EUA vota proposta para limitar poderes de Trump na guerra contra o Irã

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos vota, nesta quinta-feira (5), uma iniciativa para limitar a autoridade do presidente Donald Trump de declarar guerra ao Irã sem a permissão do Congresso.

Os parlamentares devem votar uma resolução bipartidária liderada pelo republicano Thomas Massie e o democrata Ro Khanna que obrigaria Trump a obter a autorização do Congresso antes de continuar as operações militares contra Teerã.

No entanto, a previsão é que a iniciativa fracasse, um dia depois de o Senado rejeitar um texto semelhante.

Mesmo que a Câmara Baixa aprove esse texto, o presidente teria o direito de vetá-lo. Nesse caso, ele voltaria ao Congresso, onde precisaria de uma maioria de dois terços para ser aprovado.

A votação ocorre menos de uma semana após os Estados Unidos e Israel iniciarem uma ampla campanha militar contra o Irã, na qual mataram seu líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei. Teerã respondeu atacando seus vizinhos, desencadeando um conflito regional no Oriente Médio.

Nesses seis dias de guerra, seis militares americanos morreram em ataques iranianos.

