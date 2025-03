A- A+

Adoção de animais Camará Shopping promove evento de adoção de animais neste fim de semana Evento acontecerá no Piso L1 do shopping, próximo à Oftalmax, e contará com diversas atividades e serviços gratuitos para os visitantes

Nos dias 15 e 16 de março, o Camará Shopping, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR), será palco de um evento especial voltado para a adoção de animais.

A iniciativa busca oferecer um novo lar para cães e gatos que estão sob os cuidados de projetos de proteção animal. O evento acontecerá no Piso L1, próximo à Oftalmax, e contará com diversas atividades e serviços gratuitos para os visitantes.





Os animais disponíveis para adoção estão castrados, vacinados e vermifugados, garantindo mais segurança e bem-estar tanto para os bichinhos quanto para seus futuros tutores. Além disso, haverá orientação veterinária para auxiliar os adotantes com informações essenciais sobre os cuidados necessários com os novos membros da família.

Para aqueles que desejam ajudar de outras formas, o evento também contará com um ponto de arrecadação de ração, materiais de limpeza e medicamentos veterinários dentro do prazo de validade.

As doações serão destinadas a projetos como Ronda Pet, Prefiro Bicho e Abrigo Amigo Bicho, que desempenham um papel fundamental na proteção e cuidado de animais em situação de vulnerabilidade.

O público também poderá aproveitar a feirinha com produtos pet, oferecendo itens para quem já tem um animal de estimação ou deseja se preparar para a chegada de um novo amigo.

Para mais informações, entre em contato com a assessoria do Camará Shopping pelo número (81) 3050-9050 ou acompanhe as redes sociais do empreendimento.

Serviço:

O quê: Evento de adoção de animais

Quando: 15 e 16 de março

Onde: Camará Shopping – Piso L1, próximo à Oftalmax

Atrações: Adoção de animais castrados e vacinados, orientação veterinária, arrecadação de doações e feirinha pet

Entrada: Gratuita



