REGIÃO METROPOLITANA Camaragibe: carro capota na Estrada de Aldeia, e Bombeiros e Samu atuam no resgate de homem No local, árvore caiu e bombeiros atuaram para remoção

Um carro capotou, na manhã desta sexta-feira (16), na PE-17, via conhecida como Estrada de Aldeia, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O sinistro aconteceu nas proximidades do quilômetro 17 da estrada, na região do clube Águas Finas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foi feito no local o atendimento pré-hospitalar e estabilização da vítima, um homem de 27 anos, que não teve a identidade informada.

Os bombeiros informaram ainda que o homem foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a uma unidade hospitalar.

O Samu informou ter sido acionado às 6h03 e enviou ambulância. A última atualização, feita às 8h20, indicava que a ocorrência permanecia "em atendimento".

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o local do sinistro. É possível ver o carro capotado na via, e galhos de árvore próximos ao veículo.

Os bombeiros relataram que trabalham na remoção da árvore para desobstruir a via. As circunstâncias do capotamento serão investigadas.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar de Pernambuco e aguarda retorno.

