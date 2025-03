A- A+

Região Metropolitana do Recife Camaragibe: corpo de idoso de 66 anos é encontrado com perfurações de tiros perto de área de mata Corpo da vítima foi localizado às margens da rua Alcides Maia, em Aldeia

Um idoso de 66 anos foi encontrado morto perto de uma área de mata, na cidade de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

O corpo da vítima, que estava com marcas de tiros, foi localizado às margens da rua Alcides Maia, em Aldeia, nesse domingo (30).

O carro do idoso foi encontrado ligado e com as portas abertas a poucos metros na área.



Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o homicídio consumado foi registrado por meio da Força Tarefa de Homicídios.

"As diligências seguem até o esclarecimento do fato", destacou a corporação.



Veja também