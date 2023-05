Camaragibe tem Dia D contra a Influenza neste sábado (6); confira quem pode receber a vacina

A- A+

Neste sábado (6) é o Dia D da vacinação contra a influenza em Camaragibe, no Grande Recife. A imunização está prevista para acontecer nas 45 Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 15h; e no ponto fixo do Camará Shopping, das 10h às 15h. Não é necessário agendamento.



A vacinação contra a gripe é para o seguinte público:

- seis meses até cinco anos,

- pessoas com 60 anos ou mais,

- gestantes,

- puérperas,

- indígenas,

- professores,

- pessoas com comorbidades,

- deficientes permanentes,

- caminhoneiros,

- trabalhadores de transporte coletivo,

- trabalhadores portuários,

- trabalhadores de forças de segurança e salvamento,

- forças armadas,

- funcionários do sistema de privação de liberdade,

- adultos privados de liberdade e

- adolescentes em medidas socioeducativas.



Para ser imunizado, é preciso apresentar documento oficial com foto, CPF, cartão SUS e carteira de vacinação



“Sabemos da importância de manter as vacinas em dia. E, por isso, pedimos que nossa população procure o ponto de vacinação próximo da sua residência para se proteger da influenza", afirmou a prefeita Doutora Nadegi.

