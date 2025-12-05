A- A+

Governo de Pernambuco e Camaragibe assinam ordem de serviço para iniciar obras na Estrada de Aldeia Intervenção deve recuperar condições estruturais e funcionais da rodovia

A PE-027, conhecida como Estrada de Aldeia, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), vai receber obras de recuperação completa.

A assinatura da ordem de serviço, que está orçada em R$ 112,7 milhões, será realizada nesta sexta-feira (5) pelo governo de Pernambuco, em parceria com a Prefeitura de Camaragibe.

Coordenada pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi-PE) e executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE), a intervenção vai recuperar as condições estruturais e funcionais da rodovia.

A obra abrange o trecho que vai da entrada da PE-005, em Camaragibe, até o quilômetro 28,72, no final da pista pavimentada, no acesso ao Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcanti (CIMNC), em Paudalho, na Zona da Mata Norte do estado. O prazo de execução é de 720 dias a partir da assinatura da ordem de serviço.

A Estrada de Aldeia desempenha um papel estratégico para Camaragibe e toda a Região Metropolitana do Recife, sendo a principal via de acesso ao bairro de Aldeia e uma importante conexão entre o Recife e municípios como Paudalho e Araçoiaba.

Com a conclusão dos serviços, mais de 500 mil pessoas devem ser beneficiadas diariamente.

