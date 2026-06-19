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coleta de lixo Camaragibe: empresa é multada em R$ 125 mil após denúncias de atrasos na coleta de lixo Em caso de novas denúncias, novas multas poderão ser aplicadas, com possibilidade até de encerramento do contrato entre as partes

A prefeitura de Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR), aplicou uma multa de R$ 125 mil à empresa Camará Ambiental LTDA. A companhia é responsável pela coleta de lixo domiciliar, e sofreu a penalidade após denúncias de moradores de atrasos no recolhimento.

De acordo com a gestão do município, a multa foi aplicada em 10 de junho. O processo administrativo foi aberto após quatro notificações por atrasos de coleta em diversos pontos da cidade.

"Diante da reincidência do problema, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos instaurou um processo administrativo que resultou na aplicação da multa. O valor da penalidade aplicada pelos atrasos foi abatido diretamente do repasse mensal feito pela Prefeitura à concessionária", explicou.

Mesmo com a multa, é importante esclarecer que a empresa continuará prestando serviços para a cidade. A gestão do município, no entanto, destacou que, caso novos registros ou falhas sejam identificados, novas penalidades serão aplicadas ou até encerrar o contrato entre as partes.

"Em caso de nova penalidade, a multa poderá ser aplicada em valor dobrado. Persistindo os problemas, o município poderá rescindir o contrato vigente e contratar outra empresa para garantir a continuidade da coleta domiciliar", declarou a prefeitura de Camaragibe.

Outra empresa é notificada

Além da Camará Ambiental LTDA, a prefeitura também notificou a empresa CTR Pernambuco, proprietária da área localizada em Igarassu onde é realizado o descarte dos resíduos domiciliares coletados no município.

De acordo com a gestão, "a medida foi adotada porque a empresa vinha dificultando o acesso dos caminhões provenientes de Camaragibe ao local de descarregamento".

"Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, essa situação comprometia a dinâmica da operação, uma vez que retardava o retorno dos veículos às rotas de coleta, impactando diretamente a prestação do serviço à população", completou.

O que diz a Camará Ambiental LTDA

Em nota enviada à reportagem, a Camará Ambiental LTDA alegou que os fatos correspondem "a um período excepcional enfrentado por toda a Região Metropolitana do Recife no início do mês de maio de 2026", por causa das chuvas que atingiram as cidades no período.

A empresa informa que, passado o evento climático, os serviços já estão regularizados.

Confira o comunicado na íntegra:

"A Camará Ambiental vem, por meio desta, apresentar seus esclarecimentos acerca das ocorrências divulgadas pela Folha de Pernambuco relacionadas à execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Camaragibe.

Inicialmente, reafirmamos nosso compromisso com a prestação de serviços públicos de qualidade, pautados pela eficiência operacional, responsabilidade ambiental e respeito à população atendida. Todos os apontamentos recebidos, independentemente de sua origem, são tratados com a máxima atenção por nossas equipes técnica, operacional e gerencial, que atuam permanentemente na identificação de causas, correção de eventuais desvios e implementação de medidas de melhoria contínua.

É importante destacar que os fatos mencionados na reportagem estão diretamente relacionados a um período excepcional enfrentado por toda a Região Metropolitana do Recife no início do mês de maio de 2026, quando fortes

precipitações pluviométricas provocaram impactos significativos na mobilidade urbana, nas condições operacionais das equipes de campo e na logística de transporte e destinação final dos resíduos sólidos.

Entre os principais fatores que impactaram temporariamente a regularidade da coleta, destacamos:

1. Eventos climáticos severos

As intensas chuvas registradas no período ocasionaram alagamentos, bloqueios de vias, dificuldades de acesso a diversas localidades e redução da velocidade operacional das rotas de coleta, comprometendo temporariamente a

produtividade das equipes e dos equipamentos.

2. Impacto social sobre os colaboradores

As condições climáticas adversas também afetaram diretamente nossos profissionais, muitos dos quais sofreram com alagamentos, danos em suas residências, interrupções de transporte público e dificuldades de deslocamento,

ocasionando aumento pontual no índice de ausências durante o período crítico.

3. Restrição na destinação final dos resíduos

Outro fator relevante foi a limitação operacional observada no Centro de Tratamento de Resíduos (CTR), responsável pelo recebimento dos resíduos coletados. Durante o período de chuvas, houve aumento expressivo da demanda regional, formação de filas, redução da capacidade de descarregamento e consequentes atrasos nas viagens dos veículos coletores. Cabe ressaltar que tais dificuldades não afetaram exclusivamente o Município de Camaragibe, mas diversos municípios da Região Metropolitana que utilizam a mesma estrutura de destinação final.

4. Auto de Infração aplicado pelo Município

Em relação à penalidade aplicada pela Prefeitura de Camaragibe referente aos atrasos registrados durante o mês de maio de 2026, a Camará Ambiental apresentou defesa administrativa tempestiva, acompanhada de documentação comprobatória e evidências operacionais que demonstram tanto as circunstâncias excepcionais enfrentadas quanto as ações imediatas adotadas para restabelecimento da normalidade dos serviços.

Dessa forma, a empresa possui plena convicção de que os elementos apresentados serão devidamente considerados pela Administração Municipal, possibilitando a revisão da penalidade aplicada.

Por fim, informamos que os serviços se encontram plenamente regularizados desde a superação dos eventos climáticos que impactaram a operação. Aproximadamente quinze dias após a normalização das condições meteorológicas, todas as rotas de coleta foram regularizadas, os resíduos acumulados foram removidos e os indicadores operacionais retornaram aos níveis contratualmente estabelecidos."

A Camará Ambiental permanece à disposição da Prefeitura Municipal, dos órgãos de fiscalização e da população para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, reafirmando seu compromisso com a continuidade, regularidade e qualidade dos serviços públicos prestados ao Município de Camaragibe.

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