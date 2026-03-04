A- A+

SAÚDE Camaragibe: GTP+ realiza ações de prevenção e testagens gratuitas com Lampião e Maria Bonita Iniciativa tem como intuito promover informação, combater os estigmas sociais e aumentar o acesso ao diagnóstico precoce

O Grupo de Trabalhos em Prevenção Posithivo (GTP+) realiza, nesta quarta-feira (4), ações de saúde em Camaragibe com a temática "Lampião e Maria Bonita em tempos de prevenção", oferecendo testagens gratuitas voltadas à promoção da saúde, à ampliação do acesso à informação e aos serviços de prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

As atividades fazem parte do projeto “Estação Saúde e Comunidade: Prevenir e Testar para Cuidar”, iniciativa que tem como objetivo aproximar ações de cuidado das comunidades e fortalecer estratégias de prevenção.

"O projeto tem como foco levar de forma lúdica, através do teatro popular, informações sobre prevenção combinada, estratégias para a saúde, e também a popularização do autoteste para HIV. Informações importantes que fazem parte da descentralização das ferramentas de prevenção e da garantia do acesso de forma articulada com os serviços do município", destacou Emerson Diniz, coordenador do Projeto Estação Saúde, do GTP+.

A programação está prevista para iniciar às 8h30, no Consultório na Rua de Camaragibe, espaço voltado ao atendimento e acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Às 10h30, acontece na Cozinha Solidária de Camaragibe, aumentando o diálogo sobre saúde, prevenção e acesso aos serviços públicos.

Durante as ações, o público poderá assistir à esquete teatral “Lampião e Maria Bonita em tempos de Prevenção”, uma intervenção artística que usa do humor e da cultura popular nordestina para dialogar sobre prevenção combinada, autocuidado e enfrentamento ao HIV e outras ISTs.

Além das atividades culturais e educativas, serão oferecidos testes rápidos gratuitos, com resultados sigilosos e acompanhamento de equipe especializada. Entre os serviços disponibilizados estão: testagem para HIV por fluido oral, teste rápido de sífilis e teste para hepatites B e C.

A iniciativa busca fortalecer a informação, combater o estigma e ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, elemento fundamental para o cuidado e para a redução da transmissão das infecções. Foto: Wallace Brito / Divulgação

O projeto Estação Saúde e Comunidade: Prevenir e Testar para Cuidar é realizado pelo GTP+ com financiamento da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), reforçando a importância de ações comunitárias e territoriais para ampliar o acesso à prevenção e ao cuidado em saúde.

Serviço – Projeto Estação Saúde e Comunidade: Prevenir e Testar para Cuidar

Evento: Ação de saúde com Lampião e Maria Bonita em tempos de prevenção

Financiamento: Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)

Realização: GTP+

Data: Quarta-feira, 4 de março de 2026

Horários:

08h30 – Consultório na Rua de Camaragibe

10h30 – Cozinha Solidária de Camaragibe

