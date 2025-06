A- A+

Um homem que tinha autorização judicial para o cultivo restrito de cannabis foi preso por extrapolar em mais de 90% os limites estabelecidos e produzir duas grandes estufas com 155 pés de maconha.



A prisão aconteceu na última terça (3), em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, e foi divulgada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta quinta-feira (5).



Segundo a corporação, o homem tinha autorização para o cultivo de cannabis exclusivo para fins medicinais, limitado a uma área de até 5 m², com uso máximo de nove vasos de 7,5 litros por m².

"No entanto, durante a operação, foram encontradas na propriedade duas grandes estufas com estrutura incompatível com a autorização judicial", destacou a corporação.

Na área externa da residência do suspeito, foi localizada uma estufa com 41 pés de maconha, com plantas que ultrapassavam dois metros de altura.



Já dentro da casa, foi localizada uma segunda estufa climatizada e iluminada, com mais 114 pés da planta.

A PCPE informou que outro cômodo da residência estava sendo preparado para se tornar uma terceira estufa e nele foram encontrados "milhares de potes para armazenamento de canabidiol, pipetas, prensas elétricas, equipamentos de controle de temperatura, entre outros materiais utilizados para a produção em larga escala da substância".



Além disso, mais de 10 litros de canabidiol já processado foram apreendidos no local. Ao todo, segundo laudo pericial preliminar, a operação resultou na apreensão de mais de 70 kg de maconha.

"Diante do flagrante, o homem foi autuado por tráfico de drogas, tendo em vista que extrapolou em mais de 90% os limites estabelecidos judicialmente para cultivo pessoal e montou uma verdadeira fábrica clandestina de produção de derivados da cannabis", destacou a PCPE.

A prisão aconteceu por meio da 3ª Delegacia de Polícia da Repressão ao Narcotráfico (3ª DPRN), em ação conjunta com o Batalhão de Radiopatrulha da Polícia Militar de Pernambuco (BPRp/PMPE).

