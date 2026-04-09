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Pernambuco Camaragibe identifica 17 ocorrências de deslizamentos de terra devido às fortes chuvas no município Prefeitura reforçou que as equipes permanecem de prontidão e orientou que a Defesa Civil deve ser acionada em casos de emergência

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Um total de 17 ocorrências de deslizamentos de terra foram identificados pela Prefeitura do Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade nessa terça (7) e quarta-feira (8).



Segundo a Defesa Civil do município, que contabilizou os números até às 17h30 de quarta (8), não houve registro de vítimas.

Também foram identificadas duas áreas de alagamento, uma ocorrência de queda de muro e um caso de erosão em via pública.

Áreas de alagamento foram identificadas em Camaragibe | Foto: Lins Andrade/Prefeitura de Camaragibe

No bairro Loteamento São Paulo, houve o transbordamento do Canal do Japão, que atingiu 25 residências. As famílias afetadas estão sendo cadastradas pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, Direitos Humanos, Juventude e Combate à Fome, que acompanha a situação e presta o devido suporte.



As pessoas atingidas estão sendo acolhidas temporariamente em casas de parentes e amigos, enquanto o município segue monitorando as áreas de risco e adotando as medidas necessárias para garantir a segurança da população.



A Prefeitura de Camaragibe reforçou que as equipes permanecem de prontidão e orientou que, em caso de emergência, a Defesa Civil seja acionada por meio do telefone (81) 99945-3015 ou por meio do número 153 da Guarda Municipal.

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