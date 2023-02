A- A+

Carnaval 2023 Camaragibe inicia ciclo carnavalesco nesta sexta-feira (3) com concurso de Rei e Rainha da cidade Carnaval da cidade vai homenagear neste ano a presidente do Bloco Amantes das Flores, Dona Palmira

Com o slogan “abrindo alas para a alegria desfilar de novo”, a cidade de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, inicia as festividades carnavalescas nesta sexta-feira (3), com o primeiro concurso de Rei e a Rainha.



O evento será realizado no Cineteatro Bianor Mendonça, na Vila da Fábrica, a partir das 19h. Concorrem aos postos munícipes que já realizarem inscrição prévia.



Além do concurso, os blocos Cabeção e Cia e Canário Elétrico também se apresentam no local. O Carnaval da cidade homenageia, neste ano, a presidente do Bloco Amantes das Flores, Dona Palmira.





"Estamos retomando a celebração das festas no nosso município. Neste final de semana, Camaragibe inicia a folia. Vamos fazer um Carnaval descentralizado, popular e inclusivo; privilegiando os artistas e blocos locais”, afirmou a prefeita Doutora Nadegi.



A Prefeitura de Camaragibe informou que a confecção de adereços para enfeitar o município no período de Carnaval foi feita durante uma oficina com pessoas em situação de rua, que também receberam um auxílio pelo serviço prestado.

Veja também

yanomami Governo suspende concessão de nova autorização em território Yanomami