Camaragibe inicia trâmites legais para realizar adesão ao Grande Recife Consórcio de Transporte

A prefeita de Camaragibe, Doutora Nadegi, assinou um protocolo de intenções para a adesão da cidade ao Grande Recife Consórcio. A ideia, segundo a gestora, é garantir mais qualidade e segurança nas viagens realizadas por meio do transporte público no município.

Responsável por gerir o sistema público de transporte de passageiros na Região Metropolitana, o órgão poderá possibilitar uma maior integração entre o município e outras cidades caso o protocolo seja confirmado.

A assinatura do documento aconteceu após uma reunião entre a prefeita e o presidente da estatal, Matheus Freitas. O encontro também contou com as presenças do deputado estadual João de Nadegi, secretários municipais e diretores da entidade.

Agora, o protocolo deverá ser apresentado à população durante uma audiência pública na Câmara Municipal. Em seguida, ele será transformado em um projeto de lei que precisará ser votado pelos vereadores.

Entre as vantagens apresentadas pela gestão municipal para a adesão, a principal delas é a integração com outras cidades da RMR por um menor custo.

“Estamos trabalhando para proporcionar aos moradores de Camaragibe mais qualidade no transporte público municipal, confiando a gestão nas mãos do experiente Grande Recife Consórcio, que está há 15 anos atuando neste segmento. Sabemos da capacidade técnica e da integração tecnológica que esse passo vai assegurar; e no avanço que teremos em nossa cidade”, destacou a Doutora Nadegi.

A opinião foi compartilhada pelo deputado João de Nadegi. “A iniciativa é importante pois traz Camaragibe para uma nova fase no quesito transporte público. Estamos visando a eficiência, universalidade dos serviços, regulamentação e fiscalização, integração dos sistemas, entre outros aspectos que tornarão o transporte municipal melhor. Vamos preparar tudo e apresentar à população todos os benefícios com esta ação”, afirmou.

