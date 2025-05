A- A+

Ação Camaragibe monta abrigo para possíveis vítimas de ocorrências nas chuvas A Prefeitura do município desenvolveu um plano para trabalhar na prevenção da população nos períodos chuvosos

A Prefeitura de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, montou um plano de contingência para dar respostas mais rápidas durante as ocorrências nas temporadas de chuvas em Pernambuco.

A Secretaria de Defesa Social do município está coordenando um grupo para trabalhar na prevenção, monitoramento e ações práticas. Um abrigo foi montado e está pronto para atender pelo menos 50 pessoas até o momento.

O local conta com equipamentos como cama e colchões, além de um planejamento de alimentação diário feito pela Assistência Social que conta três refeições e três lanches para as famílias. Servidores da Cozinha Comunitária auxiliarão no atendimento.

O espaço também é acessível para pessoas com necessidades especiais e terão a assistência de agentes de saúde.

Outros lugares estão sendo vistoriados para, se necessário, servirem de acolhimento para mais possíveis vítimas.

“Todos os profissionais da Assistência Social estão de prontidão. Do secretário ao auxiliar de serviços gerais, passando pelos assistentes, psicólogos, pedagogos. A secretaria de Saúde também está envolvida no acolhimento das vítimas”, afirmou Diego Cabral, prefeito da cidade.

Em caso de urgência, a população pode acionar a Defesa Civil de Camaragibe através dos números (81) 2129-9564, (81) 99945-3015 (WhatsApp) e 153 (Central da Guarda Civil Municipal).

A Defesa Civil reforça que a população também tenha um papel fiscalizador em áreas vulneráveis, evitando enfrentar o mau tempo e observando a alteração nas encostas.

