Região Metropolitana do Recife

Camaragibe: mulher é presa com maconha líquida armazenada em 470 refis de cigarros eletrônicos

Objetos estavam escondidos em um aparelho de gelágua

Mulher foi autuada por tráfico interestadual de drogasMulher foi autuada por tráfico interestadual de drogas - Foto: PF/Divulgação

Uma mulher de 22 anos foi presa com maconha líquida em 470 refis de cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Federal em Pernambuco, a prisão aconteceu na noite da terça-feira (10), durante uma ação conjunta com a Receita Federal, e foi divulgada nesta quinta (12).

Refis com maconha líquida foram encontrados em Camaragibe | Foto: PF/Divulgação

Ao todo, os agentes encontraram 47 caixas contendo 10 refis de vapes em cada uma delas, totalizando 470 refis carregados com líquido interno positivo para THC (maconha líquida).

Os objetos estavam escondidos em um aparelho de gelágua, no espaço onde normalmente fica o motor. A mulher foi presa em flagrante no momento em que recebeu a encomenda suspeita em sua residência.

"As caixas com os refis foram produzidos na Califórnia, tendo sido enviadas por um remetente do sul do país. As investigações continuam visando identificar os demais envolvidos", destacou a PF.

A suspeita foi autuada por tráfico interestadual de drogas, cuja pena pode chegar a até 20 anos de reclusão.

