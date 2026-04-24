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CHUVAS Camaragibe: muro desaba sobre residência e deixa mãe e filho feridos durante fortes chuvas Caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (23), no bairro de Santa Mônica

Um muro desabou sobre uma casa no bairro de Santa Mônica, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR), e deixou duas pessoas feridas. O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (23), em meio às fortes chuvas que atingiram a cidade.

De acordo com a prefeitura de Camaragibe, a residência fica localizada na Rua Três Marias, nº 670. No imóvel estavam seis pessoas. As duas vítimas com ferimentos foram mãe e filho.

A mulher foi identificada como Mauricélia Severina da Mata, 45 anos, que "sofreu impacto de uma placa de cimento nas costas, com lesão também na cabeça", segundo a prefeitura. Já o rapaz foi Beijamim José da Mata, 19 anos, que "foi atingido por tijolos na região da coluna",

"Mãe e filho foram atendidos no Hospital Aristeu Chaves e, seguida, foram encaminhados à UPA de São Lourenço para realização de exames de imagem", completou a prefeitura.

Casa é interditada

Ainda segundo a prefeitura, a Defesa Civil interditou a casa. "Os demais integrantes da família foram acolhidos e encaminhados para a casa de parentes", completou.

As equipes da Defesa Civil vão retornar ao local na manhã desta sexta (24) para vistoria.

Casa onde muro desabou e deixou duas pessoas feridas foi interditada em Camaragibe. - Foto: Prefeitura de Camaragibe/Divulgação

Chuvas em Camaragibe

De acordo com o Painel de Monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), nas últimas 24h, o maior acumulado em Camaragibe foi de 63,8 mm. Também há registros de alagamentos na cidade.

O município, assim como todos da Região Metropolitana, segue em alerta laranja de chuvas moderadas a fortes até às 13h desta sexta-feira (24).

"Equipes da Defesa Civil seguem monitorando as áreas de risco e orientam a população a acionar o órgão em caso de novas ocorrências relacionadas às chuvas", recomendou a prefeitura.

"Em caso de intensificação das chuvas, moradores de áreas de risco procurem abrigo temporário em residências de parentes ou amigos localizadas em áreas seguras. Já aqueles que vivem em locais sem risco devem evitar deslocamentos desnecessários. Também é recomendado não tentar atravessar vias ou pontos alagados, devido ao perigo de acidentes", completou.

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Camaragibe segue em regime de prontidão e pode ser acionada pelo telefone (81) 9 9945-3015.

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