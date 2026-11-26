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REGIÃO METROPOLITANA Camaragibe recebe atendimentos gratuitos de saúde, Psicologia e Direito nesta sexta-feira (27) Ação da Semana da Solidariedade será realizada no bairro de Timbi, das 9h às 13h

Professores e estudantes dos cursos de Psicologia, Enfermagem e Direito da Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR) participam, nesta sexta-feira (27), da Semana da Solidariedade do Instituto Viva Camaragibe.

Os atendimentos gratuitos serão realizados das 9h às 13h, na sede da instituição, localizada na Rua Getúlio Alves de Albuquerque, 18, no bairro de Timbi, em Camaragibe.

Na área jurídica, o Núcleo de Prática Jurídica da faculdade (NPJ) oferecerá orientações sobre pensão alimentícia, guarda de filhos, divórcio e outras demandas. Os atendimentos também poderão incluir encaminhamentos para os serviços adequados, conforme cada caso.

Já a equipe de Enfermagem fará aferição de pressão arterial, testes de glicemia e orientações de saúde. Os estudantes e professores de Psicologia ficarão responsáveis pelo acolhimento e pela escuta dos participantes, com possibilidade de encaminhamento para a rede pública ou para a Clínica Escola de Psicologia da FICR.

Esta será a primeira participação da faculdade na Semana da Solidariedade, promovida pelo Instituto Viva Camaragibe.

A organização social atende moradores de diferentes bairros do município e mantém uma sede para prestação de serviços à comunidade. Segundo a instituição, são realizados cerca de 200 atendimentos por mês, com o apoio de voluntários.

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