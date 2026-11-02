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Serviço Camaragibe terá ação com serviços gratuitos na área jurídica durante Semana Nacional da Conciliação Ação acontece nos dias 3 e 6 de novembro e oferecerá serviços gratuitos nas áreas jurídica, social e de saúde

A Escola Professor Nelson Chaves, localizada no bairro de Tabatinga, em Camaragibe, receberá, nos dias 3 e 6 de novembro, uma ação com serviços gratuitos nas áreas jurídica, social e de saúde.

A programação integra a Semana Nacional da Conciliação e tem início na terça, às 15h. A primeira iniciativa será direcionada aos estudantes do terceiro ano do ensino médio, que serão contemplados com rodas de diálogo, troca de ideias sobre cidadania, direitos fundamentais, além do papel dos profissionais que atuam na garantia de direitos.

Já na sexta-feira (6), no horário das 8h às 15h, serão oferecidos serviços gratuitos à população na Casa Justiça e Cidadania. A programação contará com orientações jurídicas, atendimento psicológico, serviços de assistência social, mediação e conciliação, além de ações de saúde e bem-estar.





Entre os serviços previstos estão orientações e encaminhamentos jurídicos com advogado; atendimento psicológico com acolhimento e escuta qualificada; atendimento social e atualização do Cadastro Único; audiências e procedimentos de mediação e conciliação para a resolução de conflitos; campanha de vacinação; aferição da pressão arterial e da glicemia; e orientações nutricionais.

A ação faz parte da Semana Nacional da Conciliação e é uma parceria do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e da Prefeitura de Camaragibe.

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