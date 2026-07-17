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Região Metropolitana do Recife

Camaragibe: trecho interditado do Ramal da Arena é liberado nesta sexta-feira (17)

A área interditada fica entre o Viaduto 2 e a Avenida Belmino Correia, em Camaragibe

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O serviço faz parte da obra de requalificação conduzida pelo governo de Pernambuco no entorno da Arena Pernambuco, em São Lourenço da MataO serviço faz parte da obra de requalificação conduzida pelo governo de Pernambuco no entorno da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata - Foto: Seduh/Divulgação

A Superintendência de Obras de Mobilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) liberou o trecho de 220 metros do Ramal da Arena, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na tarde desta sexta-feira (17). A área estava interditada há mais de um mês. 

A área está localizada entre o viaduto 2 e a Avenida Belmino Correia, e corresponde ao Eixo 1 dos seis que estão sendo executados para ligação entre as vias.

A Seduh coordenou a realização dos serviços de drenagem, terraplanagem e pavimentação asfáltica na via, assim como a concretagem das calçadas. 

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O serviço faz parte da obra de requalificação conduzida pelo governo de Pernambuco no entorno da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na RMR, e possui investimento estadual de R$35 milhões.

"Mais do que recuperar o pavimento, focamos em uma transformação estrutural definitiva. Realizamos um trabalho de drenagem para acabar com os problemas de alagamento no local e executamos a concretagem das calçadas, garantindo acessibilidade e segurança para os pedestres. Essa etapa concluída reflete o avanço do investimento do Governo de Pernambuco, entregando uma infraestrutura resistente e sustentável para a Região Metropolitana", destaca Ana Carolina Cavalcanti, superintendente de Obras de Mobilidade da Seduh.

A obra foi finalizada cinco dias antes do esperado. 

Rota alternativa
Segundo a Seduh, quando os seis eixos estiverem prontos, o fluxo de veículos será redistribuído e aliviará os pontos críticos de engarrafamento, especialmente nas imediações do centro e do Terminal Integrado de Camaragibe. 

Ou seja, os moradores do município ganharam uma rota alternativa para os motoristas que se deslocam entre Recife, São Lourenço da Mata e Camaragibe. 

Requalificação
A obra contempla a implantação de um novo sistema de drenagem pluvial, calçadas acessíveis, ciclovia, iluminação pública em LED e sinalização horizontal e vertical, permitindo a conexão direta entre duas avenidas estruturadoras do município, além do novo acesso ao TI Camaragibe. 

Os serviços nos eixos 1 a 4 estão em fase de conclusão e a previsão de entrega é para setembro deste ano. Os eixos 5 e 6 já foram finalizados em março de 2026. 

Além disso, a última fase das melhorias no Ramal da Arena, o Eixo 5.000, ainda está em andamento. A área de aproximadamente 30 mil metros quadrados está recebendo requalificação de pavimentação e de sistemas de drenagem, e a finalização da sinalização e da iluminação pública. 

As ruas de conexão entre o ramal e as vias laterais também serão pavimentadas.  No total, a etapa recebe cerca de 40% da ordem de R$ 15,3 milhões em recursos do Tesouro Estadual. 

A intervenção deve ser concluída até novembro deste ano. 

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