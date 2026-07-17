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Região Metropolitana do Recife Camaragibe: trecho interditado do Ramal da Arena é liberado nesta sexta-feira (17) A área interditada fica entre o Viaduto 2 e a Avenida Belmino Correia, em Camaragibe

A Superintendência de Obras de Mobilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) liberou o trecho de 220 metros do Ramal da Arena, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na tarde desta sexta-feira (17). A área estava interditada há mais de um mês.

A área está localizada entre o viaduto 2 e a Avenida Belmino Correia, e corresponde ao Eixo 1 dos seis que estão sendo executados para ligação entre as vias.

A Seduh coordenou a realização dos serviços de drenagem, terraplanagem e pavimentação asfáltica na via, assim como a concretagem das calçadas.

O serviço faz parte da obra de requalificação conduzida pelo governo de Pernambuco no entorno da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na RMR, e possui investimento estadual de R$35 milhões.

"Mais do que recuperar o pavimento, focamos em uma transformação estrutural definitiva. Realizamos um trabalho de drenagem para acabar com os problemas de alagamento no local e executamos a concretagem das calçadas, garantindo acessibilidade e segurança para os pedestres. Essa etapa concluída reflete o avanço do investimento do Governo de Pernambuco, entregando uma infraestrutura resistente e sustentável para a Região Metropolitana", destaca Ana Carolina Cavalcanti, superintendente de Obras de Mobilidade da Seduh.

A obra foi finalizada cinco dias antes do esperado.

Rota alternativa

Segundo a Seduh, quando os seis eixos estiverem prontos, o fluxo de veículos será redistribuído e aliviará os pontos críticos de engarrafamento, especialmente nas imediações do centro e do Terminal Integrado de Camaragibe.

Ou seja, os moradores do município ganharam uma rota alternativa para os motoristas que se deslocam entre Recife, São Lourenço da Mata e Camaragibe.

Requalificação

A obra contempla a implantação de um novo sistema de drenagem pluvial, calçadas acessíveis, ciclovia, iluminação pública em LED e sinalização horizontal e vertical, permitindo a conexão direta entre duas avenidas estruturadoras do município, além do novo acesso ao TI Camaragibe.

Os serviços nos eixos 1 a 4 estão em fase de conclusão e a previsão de entrega é para setembro deste ano. Os eixos 5 e 6 já foram finalizados em março de 2026.

Além disso, a última fase das melhorias no Ramal da Arena, o Eixo 5.000, ainda está em andamento. A área de aproximadamente 30 mil metros quadrados está recebendo requalificação de pavimentação e de sistemas de drenagem, e a finalização da sinalização e da iluminação pública.

As ruas de conexão entre o ramal e as vias laterais também serão pavimentadas. No total, a etapa recebe cerca de 40% da ordem de R$ 15,3 milhões em recursos do Tesouro Estadual.

A intervenção deve ser concluída até novembro deste ano.

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