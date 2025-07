Camaragibe: três adolescentes são mortos a tiros dentro de casa

A- A+

Três adolescentes, com idades entre 16 e 17 anos, foram assassinados a tiros dentro de uma residência no bairro de Jardim Primavera, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Homens armados teriam invadido a casa e atirado nos adolescentes. O crime aconteceu na noite da última segunda-feira (30), na rua Costa e Silva.

De acordo com as primeiras informações, apenas um dos jovens morava na residência. Os outros dois residiam em bairros diferentes.



Os corpos foram encontrados em diferentes cômodos.

Até o momento, não se sabem informações sobre a autoria e a motivação dos crimes. Duas das vítimas tinham 16 anos e a outra, 17.

A Polícia Civil de Pernambuco informou, por meio de nota, que instaurou um inquérito para apurar o triplo homicídio.

"As investigações estão em andamento e mais informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos", comunicou a corporação.

No local, os corpos passaram por perícia do Instituto de Criminalística. Depois foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

A Polícia Militar de Pernambuco disse ter feito o isolamento da área para preservar o trabalho dos peritos.

Veja também