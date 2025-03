A- A+

O Carnaval 2025 consolidou o Camarote Marco Zero como o espaço mais privilegiado do Recife Antigo. Com mais de 5 mil pessoas ao longo dos dias de festa este ano, o local recebeu personalidades de diversas áreas, incluindo o presidente da Fecomércio, Bernardo Peixoto, e seu filho, além do presidente da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins. O ator Allan Souza Lima, do filme O Novo Cangaço, e as atrizes Débora Nascimento e Theresa Fonseca também marcaram presença.





Camarote Marco Zero brilha no Carnaval do Recife e se consagra como o melhor do Recife Antigo // Divulgação

O prefeito João Campos, acompanhado da deputada federal Tabata Amaral e de secretários municipais, destacou a estrutura do camarote e a proximidade privilegiada com o palco principal. Políticos de Pernambuco e de Brasília prestigiaram o espaço, que contou ainda com a presença de jornalistas e influenciadores de todo o Brasil.

A Esporte da Sorte foi um dos grandes destaques do camarote, promovendo ações interativas e garantindo a animação do público. Com ingressos esgotados – vendidos ou disponibilizados por marcas patrocinadoras –, o evento foi considerado um sucesso total, reforçando sua posição como o melhor camarote do Recife Antigo.





Para 2026, a organização já promete uma edição ainda mais grandiosa, mantendo o padrão de exclusividade e experiências diferenciadas que fizeram do Camarote Marco Zero um dos pontos altos do Carnaval pernambucano.

