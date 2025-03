Camburão da Alegria: bloco dedicado a militares espalha irreverência do Carnaval em Olinda

A- A+

Público também se fantasiou para ir ao bloco | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Público também se fantasiou para ir ao bloco | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Público prestigiou 33º desfile do bloco | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Público prestigiou 33º desfile do bloco | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Público prestigiou 33º desfile do bloco | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Policiais militares e agentes do Corpo de Bombeiros que trabalharam e tanto se dedicaram a proteção das pessoas, durante o Carnaval 2025, têm a oportunidade de se divertir e ainda cair na folia. O 33º desfile do tradicional bloco “Camburão da Alegria” reúne centenas de foliões apaixonados pela festa de Momo.

O público sai pelas ruas de Bairro Novo, em Olinda, neste domingo (9), pós-Carnaval. Os homenageados do bloco são a prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), e os Lenhadores de Olinda.

A concentração aconteceu na Praça 12 de Março. Deste ponto, dois trios levam diversão, irreverência e momentos de alegria ao público, num percurso de 2,5 quilômetros.

Com o tema “Carnaval de Todos os Ritmos”, o bloco traz entre as principais atrações o cantor Marquinhos Balada e Banda PraKtá, que vão cantar músicas típicas da folia, despertando nas pessoas o desejo e a expectativa para o 2026.

“O bloco vai tocar do frevo, ao axé e passando pelo maracatu. Convido todo mundo para vir participar, com muita alegria e segurança. Na época em que estreou (2002), fizemos esse bloco na polícia para divertir os agentes que trabalharam no Carnaval e não tinham condições de lazer. Foi aí que surgimos. Este é o único bloco carnavalesco de PMs do Brasil”, destacou o sargento Jair Ferreira, presidente do bloco.

Quem também tirou o dia para brincar no ‘Camburão’ foi o policial militar Edivaldo Dias, de 58 anos. Hoje está aposentado, mas seguiu a carreira por mais de 30 anos, atuando na Radiopatrulha. Para Dias, é satisfatório poder aproveitar a diversão, cinco anos após ter ‘descansado a farda’.

“A vida de um PM é estressante. Só sabe quem sente o esforço na pele. A missão é muito grande e tudo isso mexe com o ser humano que está por debaixo daquela farda. Mas hoje, eles podem mostrar o lado de foliões. Aliás. Também somos filhos de Deus. O Carnaval é a festa da alegria. Podemos dizer que Pernambuco é o centro do Carnaval no mundo. Corre na veia”, salientou ele, que é morador do Paulista.

A Banda PraKtá abriu o bloco com a música ‘Nas Ondas do Desejo’. A dona de casa Marles Bemedith, 60, caiu na dança. Ela mora em Pau Amarelo e veio para Olinda, acreditando que o esforço vai valer a pena.

“Eu vou cair na folia, sim. Esse bloco representa para mim a expressão mais forte de alegria dos nossos amigos e companheiros [policiais militares]. É um dia que eles tiram para se divertir e relaxar um pouco, brincando o nosso Carnaval”, disse ela, que tem paixão pelo frevo.

Fantasiado do rei Reginaldo Rossi, o garçom Severino da Paz revelou uma particularidade à Folha de Pernambuco. Ele disse que foi a inspiração da música ‘Garçom’, um dos grandes sucessos do cantor. O hit foi lançado em 1987.

“Quando eu soube que ele seria intitulado ‘Rei do Brega’, resolvi homenageá-lo, como um garçom que sou. Eu queria fazê-lo em vida, antes que Deus levasse ele ou eu. Fui eu que dei o título da música ‘Garçom’. Tenho os documentos em casa e tudo mais. Hoje eu reverencio ele, que foi meu amigo”, relembrou.

Esquema de trânsito

Para garantir a segurança e fluidez do trânsito durante a folia, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda preparou um esquema especial de bloqueios que começou a vigorar às 7h, indo até às 21h, com interdição apenas no corredor principal da festa, que é a Avenida Getúlio Vargas, na altura da Praça 12 de Março, até a altura da Rua Doutor Manoel de Barros Lima, no Bairro Novo.

Neste caso, as linhas de ônibus e veículos de menor porte que passam pela Avenida Olinda, no sentido Recife-Olinda, deverão seguir pela Avenida Min. Marcos Feire, pela orla da cidade.

Já para quem vem no sentido contrário, de Paulista para Olinda, deverá acessar a Av. Carlos de Lima Cavalcante e seguir pela Av. São Miguel até a Rua no Sol.

Os bloqueios foram efetuados desde a noite de ontem (8), com o uso de caminhões munk e retroescavadeiras para posicionar as manilhas de concreto, colocadas nas ruas para garantir a segurança dos foliões e o bom andamento do desfile.

Veja também