CARNAVAL 2024 Camburão da Alegria e mais: confira eventos gratuitos para se despedir do Carnaval no fim de semana Olinda montou esquema de trânsito especial para edição de 2024 do Camburão da Alegria

Ainda prolongando a despedida do Carnaval de 2024, foliões têm encontros marcados neste fim de semana com alguns blocos que oferecem programação gratuita. Entre eles, o tradicional Camburão da Alegria, que acontecerá na manhã do domingo (18), a partir das 10h, em Olinda.

O município, aliás, preparou um esquema especial de trânsito e cancelou a ciclofaixa operacional de lazer, com o objetivo de garantir segurança. Serão montados sete bloqueios móveis e 12 fixos ao longo do percurso. Eles serão ativados às 7h e desativados às 21h. O monitoramento também será feito por drones e motocicletas.

Os bloqueios móveis terão como pontos de referência as seguintes vias: Rua Cândido Pessoa, Rua de São Francisco e Av. Ministro Marcos Freire.

Há mais de três décadas, o Camburão acontece no primeiro domingo após a folia, reunindo policiais militares e bombeiros que trabalharam durante o período. O bloco tem como ponto de partida a Praça 12 de Março.

"A expectativa é das melhores para este ano. O bloco tenta inovar e para 2024 teremos a presença do Afoxé Tela Oko. Não sabemos quantas pessoas devem marcar presença, porque os foliões do Camburão da Alegria são diferenciados", diz o policial militar reformado, Jair Ferreira dos Santos.

Sexta-feira

Dois dias antes, na sexta-feira (16), a partir das 20h, o bloco “Ai Que Saudades do Carnaval” acontece no Terra Café, na Rua Bispo Cardoso Ayres, na Boa Vista.

Sábado

No sábado, a partir das 14h, a sede da Pitombeira, em Olinda, receberá a festividade de aniversário da agremiação, com Orquestra do Avesso e Paranampuká.

Também no sábado, a partir das 10h, haverá programação infantil de contação de histórias com "O Sapo Comilão", na Livraria do Jardim, na Boa Vista.

Mais tarde, às 18h30, será a vez do show de Yuri Sorokay acontecer na praça de alimentação do Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho.

