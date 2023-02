Camburão da Alegria encerra o Carnaval comemorando 30 anos de bloco

A- A+

O Camburão da Alegria tomou as ruas de Olinda neste domingo (26) em um desfile que contou com quatro trios elétricos e marcou os 30 anos do bloco. Na festa, que “fecha” o Carnaval na Região Metropolitana do Recife, se apresentaram os cantores João do Morro, Marquinhos Balada, Dany Myler, entre outros artistas.

Criado em 1993, o Camburão surgiu de uma iniciativa de membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que trabalhavam durante o Carnaval e não podiam aproveitar a folia. Desde então, o bloco desfila no primeiro domingo após os festejos momescos. Neste ano, a concentração começou às 10h na Praça 12 de março, em Olinda. Por volta das 13h10, o primeiro trio elétrico, puxado pela cantora Dany Myler, iniciou os festejos.





“Os dois anos de pandemia foram horríveis para todos os blocos e para o Carnaval no geral. Mas a nossa volta foi em uma boa hora, já que coincidiu com os nossos 30 anos. Era um negócio que a gente começou só para brincar e virou algo grande”, diz o policial militar da reserva Jair Ferreira, que ocupa o posto de presidente do Camburão da Alegria.

Segundo Jair, o bloco começou com uma proposta restrita aos profissionais, mas cresceu e, com o tempo, passou a fazer parte das programações de Carnaval da Região Metropolitana do Recife, reunindo foliões de fora das corporações. “Era uma brincadeira feita para que os policiais militares pudessem ter seu momento de lazer depois da Folia. É uma categoria que trabalha muito antes e durante o Carnaval. Então o Coronel Geraldo Severiano, já falecido, propôs que aproveitássemos no primeiro domingo depois da festa”, explica.

O policial Divaldo Firmino foi um dos que trabalharam durante os quatro dias de Carnaval e aproveitaram a folga no domingo para brincar o Camburão. “É dia de se divertir. Sou um dos membros fundadores do bloco e estive presente em todos os desfiles”, conta o PM.

O Camburão 2023 trouxe homenagens aos jornalistas Pedro Lins e Rodrigo de Luna; o deputado estadual Joel da Harpa (PL). o vice-prefeito de Olinda, Márcio Botelho; e o radialista Zuca Show. O bloco homenageou, ainda, o babalorixá Raminho de Oxossi, que completa 94 anos. De acordo com a organização, cerca de 200 mil foliões eram esperados no desfile.

Foliões não abrem mão da festa

Para milhares de foliões que acompanharam o Camburão da Alegria, o Carnaval não acabou na Terça-feira Gorda. O influencer Fabiano Junior, de Olinda, aproveitou a oportunidade para voltar a vestir a fantasia e retornar às ruas. “Depois de dois anos sem festa a gente tem que aproveitar mesmo.

Entre os que acompanharam os oito trios elétricos do Camburão da Alegria, houve quem apostasse em fantasias mais complexas. Os cosplayers Spider Rec e Spider Gwen, vestidos Homem-Aranha, atraíram olhares e pedidos por fotografias. “O Carnaval não acabou e continua até o ano que vem. Com as fantasias, a gente faz a alegria do pessoal no Camburão e em outros blocos de Olinda”, conta o Spider Rec.

