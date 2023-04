Câmera de cinegrafista japonês morto em Mianmar é devolvida 16 anos depois

A- A+

A câmera de um jornalista japonês morto em 2007, em Mianmar, contendo as últimas imagens que ele havia filmado, foi devolvida à sua família 16 anos mais tarde.

O equipamento foi entregue, nesta quarta-feira (26), por jornalistas do Myanmar Democratic Voice of Burma. Seu redator-chefe, Aye Chan Naing, se limitou a declarar que procedia de "um bom cidadão que diferenciava o bem e o mal".

O proprietário da câmera, o jornalista japonês Kenji Nagai, funcionário da APF News - uma pequena agência com sede em Tóquio -, foi morto pelas tropas birmanesas enquanto cobria manifestações de monges contra a junta militar.

Sua câmera de vídeo havia desaparecido, assim como as últimas imagens que filmou em 27 de setembro de 2007, pouco antes de perder a vida.

A irmã de Nagai, Noriko Ogawa, recebeu a câmera | Foto: Alex Wong/Getty Images North America/AFP

Estas imagens se tornaram públicas pela primeira vez nesta quarta-feira no Centro de Imprensa Estrangeira de Bancoc. Mostram uma multidão de manifestantes que se inclinam aos monges no centro de Yangon, em frente a policiais e soldados equipados com escudos antichoque e fuzis.

A câmera filma o exército mobilizado no local. "O exército acaba de chegar. O exército está aqui. Está fortemente armado", são as últimas palavras pronunciadas pelo jornalista.

Uma foto de Nagai, que o mostrava caído no asfalto com um soldado apontando-lhe uma arma, recebeu o prêmio Pulitzer em 2008.

A irmã de Nagai, Noriko Ogawa, afirmou nesta quarta-feira que estava "feliz", depois de ter perdido a esperança de recuperar a câmera e as últimas imagens. "Acho que meu irmão também estava esperando por este dia", destacou, indicando que a levaria à sua sepultura.

As autoridades birmanesas qualificaram a morte do jornalista como um "acidente". No entanto, uma autópsia realizada no Japão revelou que ele provavelmente foi morto à queima-roupa.

