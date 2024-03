A- A+

VIOLÊNCIA Câmera de segurança registra momento em que adolescentes são assaltados em Olinda Dois homens chegam em moto, que tem as placas cobertas com um plástico, e abordam os estudantes

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois adolescentes são assaltados, no início da tarde desta quinta-feira (14), no bairro de Rio Doce, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O caso aconteceu na rua Vinte e Sete, na 4ª etapa. Os adolescentes passam bem.

O vídeo mostra o momento em que um grupo de seis adolescentes está na frente de uma residência. Eles vestem farda da rede estadual de ensino. Os dois assaltantes chegam numa moto, que tem as placas cobertas com um plástico, e um deles desce e toma o celular do primeiro adolescente.

Alguns do grupo saem correndo e outra adolescente é abordada em seguida. Ela tenta reagir à investida criminosa e entra em contato físico com o bandido. Em um momento, a menina chega a cair no chão após entrar em uma rápida luta corporal.

Um dos adolescentes que aparece no vídeo falou à Folha de Pernambuco sobre o momento do assalto. “A gente tinha largado cedo por conta da chuva e passamos na casa de uma amiga nossa. Do nada chegaram dois caras de moto e abordaram a gente”, disse o jovem de 17 anos, acrescentando que os celulares dos dois adolescentes foram levados.

“Está todo mundo bem, foi um susto, a menina chegou até a passar mal”, completou o adolescente. “Tenho medo, minha mãe sempre avisava dessa questão de assalto, como está perigoso. Agora é ter mais cuidado, mais atenção”, disse.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco afirmou que uma equipe do 1º Batalhão foi acionada para a ocorrência e “realizou diversas diligências”.

“Até o momento ninguém foi preso. O Batalhão realiza rondas e abordagens constantes no bairro de Rio Doce, em Olinda, com o reforço de equipes do Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati)”, explicou a Polícia Militar.

