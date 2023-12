A- A+

CRIMINALIDADE Câmera filma assalto a carro em viaduto no Recife; Polícia Civil apura o caso Homem armado aparece no vídeo anunciando a investida, enquanto, possivelmente, o outro subtrai itens de uma mulher

Um assalto foi registrado, por volta das 8h da terça-feira (19), por uma câmera de segurança de um veículo que trafegava no viaduto José de Barros Lima, no bairro da Joana Bezerra, Centro do Recife.

No começo das imagens, devido ao engarrafamento, o carro estava em baixa velocidade, quando dois homens passam, cada um levando uma bicicleta, ao lado direito do carro da cor preta. Um estava com a camisa azul e branca e o outro, com uma da cor preta.

Cerca de 17 segundos após terem passado, o homem com a camisa azul e branco faz a abordagem, armado, ameaçando atirar contra uma mulher, de 44 anos, que, desesperada, começa a gritar. Enquanto isso, um outro homem pede para que ela passe a aliança. Existe a possibilidade de ser o outro rapaz de camisa preta.

Depois disso, ele diz que não queria o carro e que ela voltasse para dentro veículo, o que indica que ela teria saído do carro após o anúncio do assalto.

O homem vai para o lado esquerdo do carro, após ter inserido o revólver dentro da bermuda. Aos gritos, ela pede para que, ao invés da aliança, o homem que estava pedindo o item levasse o celular. Segundo o trecho do vídeo divulgado nas redes sociais, o assalto durou cerca de 30 segundos.

Na imagem, os dois elementos trafegam pelo lado esquerdo do carro | Foto: Reprodução/Redes sociais

O que diz a Polícia Militar?

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) confirmou que foi acionada para essa ocorrência e, chegando ao local onde teria acontecido o assalto ao veículo, o efetivo não encontrou suspeitos ou vítimas.

"O policiamento na área é realizado 24h por dia, através de viaturas e motopatrulheiros, com rondas e abordagens, recebendo ainda apoio do GATI, operações diferenciadas e de equipes de unidades especializadas. Esse esforço proporcionou, no segundo semestre de 2023, uma redução de 26% nos crimes contra o patrimônio no bairro, no comparativo com o mesmo período do ano passado", informa o comunicado.

O comando do Batalhão reforça a importância do acionamento através do 190 da PMPE, para agilizar a atuação dos agentes.

Com a palavra, a Polícia Civil de Pernambuco

A PCPE também foi procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco. A corporação respondeu, também por meio de nota, que está apurando o caso e que a "Delegacia pela Internet registrou a ocorrência de roubo a transeunte, vitimando uma mulher de 44 anos, para apurar os fatos e identificar a autoria do crime".

A Folha de Pernambuco também perguntou a PCPE sobre a confirmação de uma notícia que circula nas redes sociais que afirma a prisão dos dois suspeitos. A corporação disse que não tem a informação confirmada.

Veja também

SÉRVIA Sérvia repetirá votação em 30 colégios eleitorais após protestos