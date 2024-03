A- A+

Rio de Janeiro Câmera flagra arremesso de TV por entregador, e empresa manda SMS para perguntar como foi o serviço A empresa responsável pela venda do produto prometeu a entrega de um novo televisor

A entrega de uma televisão foi feita por arremesso, por cima do muro da casa do carioca Raphael Baez. Nas imagens da câmera da casa é possível observar o entregador erguer o televisor e jogar por cima do portão da casa da família.

No dia seguinte, a empresa responsável pela entrega, a Loggi, perguntou como foi o serviço.

Antes da entrega, Raphael entrou em contato com o serviço para solicitar a entrega na casa de um vizinho. Ao chegar em casa, o carioca constatou que a TV estava quebrada. Quando verificou a câmera, foi possível flagrar que, apesar de conter o aviso de material frágil na TV, ela foi jogada por cima da casa.

No dia seguinte à entrega, a Loggi mandou um SMS perguntando como foi a entrega para o cliente.

Em nota, a transportadora disse que esse não é o procedimento que deve ser adotado em nenhuma situação, e reitera a importância da qualidade em todas as suas entregas. E acrescentou que a empresa irá tomar medidas providências para que o caso não se repita.

A empresa de quem ele comprou o aparelho de 24 polegadas prometeu a entrega de uma nova televisão. O original, que custou R$ 699 (mais R$ 31 de frete), apresentou defeito.

Veja também

CONFLITOS Contrabando de armas procedente dos EUA está por trás da violência no Haiti