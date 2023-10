Câmera registra assassinato de pré-candidato e coordenadora de campanha em Queimados; veja vídeo

A- A+

Pelo menos quatro homens participaram do assassinato do pré-candidato a vereador Clayton Damaceno, de 45 anos, e da secretária e coordenadora da campanha do político, Paula Ribeiro Menezes Costa, de 65. As duas vítimas foram executadas, na noite do último sábado (28), quando estavam em uma sorveteria, em Queimados, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.



Imagens feitas por uma câmera de segurança, que já estão com a Polícia Civil, mostram um dos assassinos descendo de uma motocicleta com uma pistola na mão, pouco antes de entrar no comércio para fazer alguns disparos. Segundos após participar da execução, ele sobe na garupa de uma motocicleta e foge do local, escoltado por outra moto onde estavam mais dois bandidos da quadrilha de matadores.

VEJA: Momento em que criminosos chegam e executam o empresário Clayton Damaceno e sua assessora Paula, na Rua Olímpia Silva no município de Queimados na Baixada Fluminense. pic.twitter.com/b9deAiBFb7 — Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) October 30, 2023

A polícia trabalha com a hipótese de que o alvo principal dos assassinos seria Clayton Damaceno. Ele e a coordenadora de campanha estavam numa mesa quando foram atingidos por tiros. O homem que aparece descendo da motocicleta teria ido verificar se as duas vítimas estavam vivas ou mortas. Ao encontrar Paula ferida por um disparo numa das pernas, ele atirou duas vezes contra a cabeça da secretária. Em seguida, o bandido fugiu.

A polícia não descarta nenhuma linha de investigação para o crime. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Paula Ribeiro Menezes Costa é descrita por parentes e amigos como uma pessoa que adorava a vida política. Militante do Partido Democrático Trabalhista (PDT), ela havia participado de campanhas políticas de dois prefeitos de Queimados. Um deles é Max Lemos, que é atualmente deputado federal, com quem a vítima também trabalhou campanha para parlamentar.

— Ela respirava política. Era disputada por candidatos e tinha muitos argumentos para convencer os eleitores. Trabalhou com dois prefeitos e também na última campanha do Max Lemos. Deixou quatro filhos e alguns netos — disse um amigo da secretária, que pediu para não ser identificado.

Dezenas de pessoas foram até o Cemitério Municipal de Queimados para acompanhar o enterro de Paula, previsto para ocorrer às 16h desta segunda-feira. O caixão de Paula foi coberto com uma bandeira do Partido Democrático Trabalhista e por uma camisa do Flamengo, time de coração da vítima, onde há a inscrição "Paula 12 PDT".

Tensão na Baixada

No Rio, a Baixada Fluminense, local de disputa entre as milícias, se consolidou como a região mais perigosa para quem ocupa cargo eletivo ou está em campanha para tal. Mais de 72% dos casos no estado (31 de 43) ocorreram nos 13 municípios da região, onde vivem cerca de 4 milhões de habitantes.

Magé foi a cidade com o maior número de políticos mortos, dez no total, seguida por Duque de Caxias, com sete. A lista tem Nova Iguaçu (5), Seropédica (4) e Nilópolis (3), todas na Baixada. Houve ainda dois casos em São Gonçalo, além de um em Niterói e um em Itaboraí — as três na Região Metropolitana. Rio Claro, com uma execução, é a única representante do interior.

Na capital, com população de 6,7 milhões, houve sete casos, sendo o ataque contra a vereadora Marielle Franco (PSOL) e o motorista Anderson Gomes, em março de 2018, o mais emblemático. Dois ex-PMs — um deles expulso da corporação apenas cinco anos após o crime — que possuem vínculos estreitos com milicianos estão presos como executores do duplo homicídio, e a Polícia Civil ainda busca os mandantes.

Relembre alguns casos

Rogério Nunes de Oliveira, o Dudu da Kombi

O ex-candidato a vereador de Nova Iguaçu e assessor da Câmara Municipal Rogério Nunes de Oliveira, de 40 anos, conhecido como "Dudu da Kombi" foi assassinado em maio do ano passado. Dudu da Kombi foi candidato a vereador de Nova Iguaçu em 2016 pelo PHS. Ele foi servidor na Câmara Municipal de Nova Iguaçu com cargo comissionado vinculado à diretoria legislativa desde 7 de julho de 2021.

Jorge Luiz Pereira, o Jorginho Ibiza

Ex-candidato a vereador, Jorge Luiz Pereira, o Jorginho Ibiza (Avante), coordenava pontos de mototáxi e, em setembro de 2021, acabou executado numa das principais vias de Nilópolis após sobreviver a outro ataque um mês antes.

Danilo Francisco da Silva, o Danilo do Mercado

Morto em março de 2020 junto com o filho, o vereador Danilo Francisco da Silva, o Danilo do Mercado (MDB), era investigado pela polícia como chefe de um grupo de extermínio que age na Baixada Fluminense.

Mauro Miranda da Rocha

Já havia sido preso por porte ilegal de arma e era candidato a vereador em Nova Iguaçu ao ser assassinado por múltiplos disparos em outubro de 2020. Executores seriam milicianos.

Luciano Nascimento Batista, o Luciano DJ

Vereador em Seropédica, foi morto a tiros na saída da casa de shows onde trabalhava, em novembro de 2015. Segundo a polícia, ele tinha ligações com uma milícia da região.

