A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) divulgou, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (30), o esquema de segurança para o Carnaval deste ano, com foco na Região Metropolitana do Recife (RMR), por movimentar mais pessoas, com folia entre os dias 8 e 13 de fevereiro.

A operação, que segue até o dia 3 de março, também deve estar presente em Caruaru, Bezerros, Nazaré da Mata e Pesqueira, no Agreste do Estado, e em Triunfo e Petrolina, no Sertão.

Dentre as principais ações, estão o aumento no efetivo de agentes de segurança, por meio de 67.842 jornadas extras.

Além disso, está previsto o uso de câmeras corporais por parte de agentes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) durante o Galo da Madrugada, maior bloco carnavalesco do mundo, além de atuar no Centro do Recife como um todo e em Olinda.

"Nós já tivemos casos em que as câmeras corporais foram muito necessárias para que os agentes pudessem comprovar algumas ações. É uma tecnologia que vem sendo aprimorada e pode trazer muito mais segurança nesse momento de festa. Foram investidos nesta etapa R$ 400 mil para que mais de 100 policiais possam sair nas ruas com câmeras corporais", explicou a secretária executiva, Dominique de Castro Oliveira.

A SDS, por meio do Grupo Tático Aéreo (GTA), também deve empregar quatro helicópteros durante o Carnaval na RMR e no Agreste. No ano passado, foram três.

Câmeras de reconhecimento facial

Outra medida anunciada foi o uso de câmeras de reconhecimento facial, colocadas em pontos estratégicos durante o Carnaval.

"Essa também é uma tecnologia que vai nos ajudar a reconhecer atos criminosos e seus autores durante esse período de festas. Ainda é uma tecnologia que está sendo desenvolvida e aprimorada, mas vemos grande importância em implementá-lá já a partir de agora", completou a secretária.

Ainda de acordo com a SDS-PE, o sistema está conectado ao servidor do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), e a tecnologia tem foco justamente nas pessoas que estão com mandados em aberto.

O BNMP faz a triagem e alerta os agentes caso algum suspeito seja identificado e seja necessária a abordagem.

Apenas em Pernambuco, segundo dados do banco, existem, atualmente, aproximadamente 16 mil protocolos abertos.

O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, detalhou o esquema para o Carnaval | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

"Com o uso da tecnologia, se a câmera de reconhecimento facial der um 'match' e disser que uma pessoa tem mandado em aberto, alertamos os agentes para que eles fiquem atentos e façam a verificação. Isso não é uma certeza, mas é protocolo. Como existem condições de ambiente, como luminosidade, alta quantidade de pessoas em um local, nosso sistema fará todo o protocolo necessário para que possamos chegar a essas pessoas que precisam responder na Justiça", explicou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

No Bairro do Recife, o principal foco do Carnaval da Capital, o reforço acontece já Delegacia da avenida Rio Branco, com plantões e jornadas extras.

Já em Olinda, o aumento dos agentes acontece: na Praça do Carmo, como foco na Delegacia Especializada da Mulher; no bairro do Varadouro, com a Plataforma de Observação Elevada (POE); e na Delegacia Móvel do Sítio Histórico.

A SDS também disponibiliza, na segunda-feira (12) de Carnaval, um ônibus da ouvidoria, das 8h às 15h, na Praça do Fortim.

Ao todo, neste ano, o investimento foi de R$ 12,2 milhões, um aumento em relação ao ano passado, que teve R$ 11,5 milhões investidos.

Jornadas extras

Na operação, o aumento do efetivo deve funcionar por meio de jornadas extras, por meio de um sistema de voluntariado ou de adiamento de folgas.

O sistema foi definido da seguinte maneira:

- PMPE: 55.447 (jornadas extras);

- PCPE: 6.665;

- CBMPR: 3859;

- GGPOC: 215.

Além desses, a Corregedoria Geral da SDS, em conjunto com a Defesa Civil e mais alguns órgãos relacionados, mobilizarão mais 1.666 jornadas.

O número de agentes do reforço não foi divulgado, mas, segundo a SDS, todas as unidades conjuntas totalizam 25 mil profissionais, que devem trabalhar mais de uma vez durante o Carnaval.

Secretária executiva, Dominique de Castro Oliveira | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

"Às vezes, fica essa impressão de que os policiais podem sair prejudicados, mas vamos ficar atentados para o descanso dos policiais nesse momento. A escala que está sendo montada prioriza o bem-estar do profissional", garantiu a secretária executiva, Dominique de Castro Oliveira.

Postos especiais

Dentre as medidas, está a inserção de Sistemas de Comando e Controle em Recife, Caruaru e Petrolina, que devem funcionar das 7h do dia 8 de fevereiro até às 7h do dia 15. O reforço também deve impactar todas as delegacias de plantão da Polícia Civil na RMR, além de acréscimo no plantão em outras 19 unidades no Agreste e na Zona da Mata, e outras 12 no Sertão.

Unidades de Delegacia Móvel será instalada durante o desfile dos Papangus, no domingo de Carnaval (10/02), e no Encontro dos Maracatus de Nazaré da Mata, na segunda (11/02). Também está prevista a instalação de pontos de observação e monitoramento em ambas cidades.

Unidades da Delegacia Especializada da Mulher também receberão plantões extras para funcionamento 24h durante os dias de folia.

Contato em caso de roubo

Em caso de roubo, é possível contatar a SDS por meio dos telefones (81) 3184 2714 ou (81) 3184 2756. Já a Defesa Civil pode ser acionada por meio do fone 199 ou (81) 3181-2490.

Nas cidades que recebem a operação, a SDS também irá montar postos de atendimento com orientação da população para cadastro na plataforma Alerta Celular.

O objetivo é poder recuperar aparelhos roubados ou furtados durante as festas, por meio do IMEI registrado no site oficial.

