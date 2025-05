Câmeras da Prefeitura de Petrolina ajudam na prisão de suspeitos de sequestro

A- A+

Três homens suspeitos de envolvimento em um sequestro foram presos, na quinta-feira (8), com o auxílio do sistema de videomonitoramento operado pela Prefeitura de Petrolina, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e da Autarquia de Mobilidade (Ammpla).

A ocorrência foi registrada no centro da cidade, onde duas mulheres teriam sido sequestradas.

A ação contou com a atuação conjunta da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM), que acionou o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para análise das imagens captadas pelas câmeras.

Com base nas imagens obtidas, as forças de segurança conseguiram localizar as vítimas e prender os suspeitos.

O CICC funciona 24 horas por dia e integra serviços de videomonitoramento, patrulhamento urbano e gestão de trânsito.

Atualmente, o sistema conta com 100 câmeras equipadas com software de inteligência artificial, instaladas em pontos estratégicos de Petrolina.

As imagens são monitoradas em tempo real por guardas municipais e agentes da Ammpla, que despacham viaturas e reforços sempre que necessário.

Veja também